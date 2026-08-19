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Ο 29χρονος βασικός ύποπτος συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει κρυμμένος σε όχημα με τη βοήθεια άλλων προσώπων.

Δύο αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς φέρονται να μην παρενέβησαν στο επεισόδιο και να βοήθησαν τον δράστη.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας έχουν συλληφθεί συνολικά έντεκα άτομα για τη συμμετοχή τους στη φονική συμπλοκή.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η αντιπαράθεση να ξεκίνησε από διένεξη για μια γυναίκα μέσα στο νυχτερινό κατάστημα.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση της φονικής συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/8) στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία, με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα.

Οι έρευνες των αλβανικών αρχών στρέφονται πλέον και γύρω από τη στάση δύο αστυνομικών, οι οποίοι βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο την ώρα που ξέσπασε το αιματηρό επεισόδιο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα top-channel.tv, οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, είχαν αναλάβει καθήκοντα προστασίας στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο.

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Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας από τους δύο φέρεται να συνέδραμε τον 29χρονο, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, ώστε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Οι πληροφορίες που εξετάζουν οι αλβανικές αρχές αναφέρουν ότι οι δύο αστυνομικοί δεν παρενέβησαν όταν ξεκίνησε η συμπλοκή, προκειμένου να ανακοπεί η ένταση και να αποτραπεί η εξέλιξή της σε αιματηρό περιστατικό.

Παράλληλα, φέρονται να μην ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη δολοφονία. Ως αποτέλεσμα, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ σε βάρος του ενός σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για μη αναγγελία εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται και η στάση δύο ακόμη ατόμων που εργάζονταν στη φύλαξη του νυχτερινού καταστήματος και βρίσκονταν στον χώρο την ώρα του περιστατικού.

Ksamil/ Truproja i ‘Principotes’ vret me thikë të riun francez pas një sherri, e lënë të pajetë pranë shezlongëve! Arrestohet autori nga Hasi, me precedentë në Angli për drogë (EMRAT+VIDEO) https://t.co/DiHSnVK2ly pic.twitter.com/QEijwGxImR — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) August 18, 2026

Πώς έγινε η συμπλοκή

Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται σε τουριστικό συγκρότημα στο Εξαμίλι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 20χρονος Πορτογάλος, κοντά στις ξαπλώστρες.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σορός του νεαρού παρέμεινε στο σημείο για τουλάχιστον τρεις ώρες. Οι αρχές εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ αρκετών ατόμων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 29χρονος φερόμενος δράστης φαίνεται πως επιτέθηκε στον 20χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στην περιοχή του στήθους και της πλάτης.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων προσώπων στο περιστατικό. Ένας ακόμη άνδρας φέρεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να χτύπησε τον Πορτογάλο τουρίστα με γροθιές.

41 лице приведено за убиството во Ксамил



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Συνεχίζονται οι έρευνες

Παράλληλα με την αναζήτηση των εμπλεκομένων, οι αλβανικές αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε την αντιπαράθεση που κατέληξε στη δολοφονία. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και εκείνο σύμφωνα με το οποίο η αρχική ένταση προκλήθηκε από περιστατικό που είχε σχέση με μία γυναίκα.

Αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η ένταση. Ωστόσο, αντί να απομακρυνθεί από το σημείο, φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης που οδήγησε στον θάνατό του.

Η σύλληψη του φερόμενου δράστη

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση των αλβανικών αρχών και θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Πορτογάλου.

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Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή Λεβάν του Φιέρ, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν όχημα που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 29χρονος είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν προσαχθεί 41 άτομα, ενώ 11 από αυτά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί. Οι αλβανικές αρχές συνεχίζουν παράλληλα τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός προσώπου που φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 Advertisement August 18, 2026

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