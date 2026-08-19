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Ο δράστης εντοπίστηκε κρυμμένος σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή Λεβάν του Φιέρ.

Επιπλέον έντεκα άτομα συνελήφθησαν για πιθανή εμπλοκή στη συμπλοκή ή διευκόλυνση της διαφυγής του δράστη, ενώ οι αρχές αναζητούν ένα ακόμη άτομο.

Η δολοφονική επίθεση ξεκίνησε από επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο, όπου ο 20χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από τον 29χρονο.

Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο του προσωπικού ασφαλείας του καταστήματος, καθώς καταγγέλλεται ότι δεν παρενέβησαν για να σταματήσουν το περιστατικό.

Ο συλληφθείς δράστης είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και στο παρελθόν για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς ναρκωτικών και πλαστογραφίας πινακίδων.

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Σε 11 ακόμα συλλήψεις προχώρησαν οι αλβανικές αρχές για την δολοφονία του 20χρονο Πορτογάλου τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα, αφού αρχικά συνέλαβαν τον φερόμενο φυσικό αυτουργό, έναν 29χρονο άνδρα με το όνομα Σοκράτ Βάτα ο οποίος έχει απασχολήσει την αστυνομία και στο παρελθόν.

Οι 11 συλληφθέντες εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στη συμπλοκή ή για ενδεχόμενη διευκόλυνση της διαφυγής του φερόμενου ως δράστη ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

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Η σύληψη του Βάτα έγινε στο Λεβάν του Φιέρ, μετά από αστυνομικό επιχείρηση που ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του δράστη σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.

Κατά το Top-chanell.tv, στο όχημα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι φέροντια να είχαν γνώση της παρουσίας του 29χρονου και να τον έκρυψαν στο αυτοκίνητο, προκειμένου να τον μεταφέρουν μακριά από την περιοχή ώστε να διαφύγει της σύλληψης.

Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026

Η δολοφονία τελέστηκε τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου και φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν σε νυχτερινό κέντρου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τουριστικού συγκροτήματος και στη συνέχεια στην παραλία καταστήματος στο Εξαμίλι, εκεί όπου βρέθηκε και η σορός του 20χρονου.

Κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αρκετών ατόμων, ο Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε στον 20χρονο Πορτογάλο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη ενώ κατά τις αρχές ένα ακόμη άτομο φαίνεται πως χτύπησε τον 20χρονο άνδρα με γροθιές.

Στην συμπλοκή φαίενται πως συμμετείχαν και εργαζόμενοι του νυχτερινού καταστήματος που μετείχαν στον ξυλοδαρμό του τουρίστα.

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Μαρτυρίες αναφέρουν πως η συμπλοκή ξεκίνησε ύστερα από επεισόδιο που αφορούσε μια κοπέλα και το θύμα φέρεται να παρενέβη στην προσπάθειά του να σταματήσει την ένταση, όμως κατέληξε να δεχθεί την επίθεση που τον οδήγησε στον θάνατο.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του προσωπικού ασφαλείας που βρίσκονταν στο κατάστημα καθώς φέρονται να μην παρενέβησαν για να σταματήσουν τοην συμπλοκή που ξεκίνησε μέσα στο κατάστημα ενώ δεν κάλεσαν ποτέ την αστυνομία.

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Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές καθώς στις 13 Απριλίου, στην περιοχή Κεντ της Βρετανίας, φέρεται να μην υπάκουσε σε εντολή αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε. Τελικά στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν σακουλάκια με κοκαΐνη, ενώ οι πινακίδες του ΙΧ ήταν πλαστές.