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Ο νεαρός δέχθηκε θανάσιμα πλήγματα με μαχαίρι στην πλάτη και τον θώρακα, αφού προσπάθησε να παρέμβει σε καβγά που ξεκίνησε μέσα σε νυχτερινό κέντρο.

Οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν έναν 29χρονο ύποπτο, ο οποίος εντοπίστηκε κρυμμένος στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στο Λεβάν του Φιέρ κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, οι αρχές έχουν προσαγάγει 42 άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν αστυνομικό, ενώ αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που διέφυγε προς τα Τίρανα.

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Τραγική κατάληξη είχε μια συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα, στην Αλβανία, καθώς ένας 20χρονος τουρίστας από την Πορτογαλία έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σε γνωστό τουριστικό συγκρότημα.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, οι αλβανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από την περιοχή. Εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φιέρ, κρυμμένος στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο Τούρκοι.

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Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο του τουριστικού συγκροτήματος, ύστερα από περιστατικό που φέρεται να είχε ως αφορμή μια νεαρή γυναίκα. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε σοβαρή συμπλοκή. Φίλοι του 20χρονου ανέφεραν στις αρχές ότι εκείνος προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τον καβγά.

Levan, Fier/Kapet dhe vihet në pranga, pas 5 orësh nga vrasja, autori i dyshuar i vrasjes së 20-vjeçarit, në Ksamil https://t.co/feFjaY6Qdr pic.twitter.com/uWnLcwC9lY August 18, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Top Channel, ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ άλλων στην πλάτη και τον θώρακα. Τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία. Μετά την επίθεση, ο 20χρονος φέρεται να βγήκε από το κατάστημα και να έμεινε στον χώρο της παραλίας, όπου εντοπίστηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 29χρονος φερόμενος δράστης φέρεται να επιχείρησε να εγκαταλείψει την περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη οργανώσει ελέγχους σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου. Περίπου πέντε ώρες μετά το έγκλημα, οι τοπικές αρχές εντόπισαν το όχημα στο Λεβάν του Φιέρ.

Ο φερόμενος δράστης δεν βρισκόταν στο εσωτερικό της καμπίνας. Είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, πίσω από αποσκευές. Το αυτοκίνητο οδηγούσε μια 31χρονη Τουρκάλα, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένας 38χρονος Τούρκος. Οι τρεις μεταφέρθηκαν σε Αστυνομικό Τμήμα της Αυλώνας.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 Advertisement August 18, 2026

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι καταθέσεις των δύο Τούρκων που επέβαιναν στο όχημα. Όπως μεταδίδει το Top Channel, οι δύο υποστήριξαν ότι ήταν συχνοί πελάτες του συγκεκριμένου τουριστικού συγκροτήματος και είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον 29χρονο.

Παράλληλα, φέρεται να δήλωσαν ότι τον πλήρωναν για υπηρεσίες ασφάλειας, καθώς εργαζόταν ως σωματοφύλακας και προσωπικός συνοδός. Οι δύο Τούρκοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία και φέρεται να υποστήριξαν, παρουσία μεταφραστών, ότι πήραν μαζί τους τον 29χρονο αποκλειστικά λόγω της προσωπικής σχέσης που είχαν.

Η υπόθεση έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς υπό κράτηση τέθηκε και ένας 24χρονος, κάτοικος Αργυροκάστρου, ο οποίος υπηρετεί ως βοηθός ειδικός ερευνητής εγκλημάτων στη Διεύθυνση Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου.

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Παράλληλα, οι αλβανικές αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα Τίρανα. Συνολικά, σύμφωνα με το Top Channel, η Αστυνομία προσήγαγε 42 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.