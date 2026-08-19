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Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια της Ντινάμο Τιράνων, μετά την πρόκριση της ομάδας στα playoffs του Conference League, καθώς ο πρόεδρος του συλλόγου έκανε «ντου» στα αποδυτήρια κρατώντας μια τσάντα γεμάτη χαρτονομίσματα.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα ΜΜΕ της Αλβανίας έγινε αμέσως viral αφού οι παίκτες της Ντινάμο ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς μετά την εντυπωσιακή κίνηση του προέδρου Αρντιάν Μπάρντι μετά τη νίκη με 4-0 επί της Άουντα, που έστειλε την ομάδα μία ανάσα πριν από μία ιστορική στιγμή, τη συμμετοχή στη League Phase διοργάνωσης της UEFA.



Έχοντας χάσει τον πρώτο αγώνα με 1-0 εκτός έδρας, η Ντιναμό ανέτρεψε εντελώς το σκηνικό στον επαναληπτικό αγώνα, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στη Λετονία, σφραγίζοντας μια νίκη με συνολικό σκορ 4-1 και την πρόκριση στα playoffs της Conference League.

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Οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, ξέφρενοι, αλλά η άφιξη του Μπάρντι με μια τσάντα με μετρητά πήγε τα πράγματα σε άλλο επίπεδο. Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου να μπαίνει στα αποδυτήρια κρατώντας μια τσάντα γεμάτη μετρητά (500.000 ευρώ) πριν τα πετάξει στο πάτωμα καθώς οι παίκτες του πανηγύριζαν έξαλλα γύρω του.

🇦🇱💰Dinamo Tirana president Ardian Bardhi walked into the locker room with a bag of cash and started throwing bills after reaching the Conference League play-offs.



Safe to say the dressing room went ABSOLUTELY WILD! 😅 pic.twitter.com/nf6tbQi79U August 18, 2026

Eρχεται και νέο πριμ 500.000 ευρώ αν νικήσουν την Πάφο

Πλέον, η Ντινάμο θα αντιμετωπίσει την Πάφο στα playoffs, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Αλβανία στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μία εβδομάδα αργότερα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κίνητρο που περιμένει τους παίκτες αν καταφέρουν να πετύχουν άλλη μια ανατροπή.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο Μπάρντι έχει υποσχεθεί στην ομάδα της Ντιναμό νέο μπόνους 500.000 ευρώ σε περίπτωση που καταφέρει να νικήσει και την Πάφο και να εξασφαλίσει μια θέση στη φάση του πρωταθλήματος της Conference League.