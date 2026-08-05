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Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη τους συνάντηση για τον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League. Την Τρίτη 11 Αυγούστου (20:30) η ρεβάνς της Σόφιας θα καθορίσει την ομάδα που θα προκριθεί στα playoffs της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα στο 21ο λεπτό, όταν ο Αντίνο έκανε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά, με τον Γιάγκουσιτς να νικά τους αντιπάλους του στον αέρα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

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Η απάντηση των Βούλγαρων ήρθε στο 31′, όταν ο Μέγιερ πέρασε εντυπωσιακά τον Τσιριβέγια από τη δεξιά πλευρά της περιοχής, γύρισε την μπάλα και ο Ρούσεβ με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά στο παιχνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία με τον Τσιριβέγια. Λίγο αργότερα, στο 10′, ο Πένια αντέδρασε έγκαιρα σε επικίνδυνη φάση, απομακρύνοντας τον κίνδυνο πριν πάρει διαστάσεις.

Η πρώτη καλή στιγμή της ΤΣΣΚΑ 1948 καταγράφηκε στο 19′, όταν ο Μάγιερ συνέκλινε και επιχείρησε πλασέ έξω από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι απέκτησαν το προβάδισμα. Ο Αντίνο έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια από τα αριστερά, σέντραρε με το δεξί και ο Γιάγκουσιτς, με δυνατή κεφαλιά από κοντά, έκανε το 1-0.

Στο 26′ ο Παναθηναϊκός άγγιξε και δεύτερο τέρμα, όμως ο Μαρίνοβ αντέδρασε σωστά στο δυνατό σουτ του Ντε Φράι και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι. Η ισοφάριση ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο Μέγιερ ξεπέρασε με ωραία ντρίμπλα τον Τσιριβέγια, έκανε το γύρισμα και ο Ρούσεβ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους οι Βούλγαροι δημιούργησαν ακόμη δύο επικίνδυνες στιγμές, όμως οι Ίλιεβ και Μασιέλ δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.

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Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η πίεση των «πρασίνων» έφερε την μπάλα στον Ραστόντερ μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του στο 46′ δεν προβλημάτισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στη συνέχεια ο Πένια κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή επέμβαση σε τετ α τετ με τον Ίλιεβ (59′).

Στο 83′ η ΤΣΣΚΑ 1948 έφτασε μάλιστα μια «ανάσα» από το δεύτερο γκολ, όταν το ισχυρό αριστερό σουτ του Γκάσεβιτς κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Πένια να φαίνεται πως βρήκε ελάχιστα την μπάλα.

Η τελευταία αξιόλογη φάση σημειώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+2′ ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Τσέριν πήρε την κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

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Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου (20:30) στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς – Μπεσίκτας. Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι παρακολούθησε από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λιβάι Γκαρσία.

Παναθηναϊκός: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (85′ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς (85′ Κοντούρης), Καμαρά (67′ Τσέριν), Πελίστρι (60′ Ταμπόρδα), Αντίνο (67′ Ζαρουρί), Ραστόντερ



ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοβ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουέγιαρ (74′ Φράνκο), Ζεμζέμι, Ρούσεβ, Μέγερ, Ίλιεβ (67′ Ντιαλό).

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