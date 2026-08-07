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Ο 27χρονος μέσος αγωνίζεται χωρίς το δεξί του αντιβράχιο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι σωματικές δυσκολίες δεν αποτελούν εμπόδιο για την αθλητική του πορεία.

Στις 30 Ιουλίου, ο Λιντ πέτυχε γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση συλλόγων, σημειώνοντας ένα επίτευγμα που είχε να καταγραφεί από το 1963.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ανάπηρο, εστιάζοντας στη συνεχή προπόνηση και στη βελτίωση των ικανοτήτων του μέσα στο γήπεδο.

Ο ποδοσφαιριστής επιδιώκει να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, υπογραμμίζοντας πως η σωστή νοοτροπία επιτρέπει την επίτευξη κάθε στόχου παρά τους περιορισμούς.

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Σε αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε χθες, η Λουγκάνο νίκησε 2-0 τη Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόες αλλά το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Μάριους Κράιγκερ Λιντ.

Ο 27χρόνος παίκτης της Ρούναβικ αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι οι δυσκολίες δεν πρέπει να μπαίνουν ποτέ εμπόδιο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται χωρίς το δεξί του χέρι.

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Let’s talk about Danish midfielder Marius Kryger Lindh.



He was born without his right forearm. He’s never let that stop him.



The 27-year-old played a key role for Faroe Islands’ NSI Runavik in their controversial Conference League win over Hamrun.



😤 pic.twitter.com/UQUMZL0c3i — Sacha Pisani (@Sachk0) July 19, 2026

Μάλιστα, στις 30 Ιουλίου, ο Λιντ έκανε κάτι που είχε να συμβεί εδώ και σχεδόν 63 χρόνια. Σκόραρε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση συλλόγων, χωρίς δεξί αντιβράχιο.

Ο 27χρονος Δανός πέτυχε το 2-0 απέναντι στη σλοβενική Κόπερ (στον επαναληπτικό αγώνα που έληξε 1-3 στην κανονική διάρκεια και πήγε στα πέναλτι) και η ομάδα του προκρίθηκε. Ο Λιντ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία με ένα χέρι που σκοράρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση συλλόγων – μετά τον Βορειοϊρλανδό Τζίμι Χάστι της Ντάνταλκ το 1963.

Η μοναδική του ιστορία

Τον Φεβρουάριο του 2022 είπε: “Ναι, γεννήθηκα χωρίς δεξί αντιβράχιο. Αυτό είναι απλώς γεγονός. Αλλά ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ανάπηρο. Η σωματική μου διαφορά με παρακίνησε να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά: τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ποτέ δεν πίστευα ότι είμαι χειρότερος από ποδοσφαιριστές με δύο χέρια λόγω της διαφορετικότητάς μου. Είμαι χειρότερος από πολλούς μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι τόσο τεχνικός ή τόσο γρήγορος. Αυτό δεν εξαρτάται από το χέρι. Έτσι το βλέπω εγώ”.

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Τον Ιανουάριο του 2025, ο Λιντ έδωσε μια συνέντευξη στην Tipsbladet στην οποία μίλησε για το όνειρό του: “Θέλω να παίζω εναντίον του πιο δυνατού. Προφανώς, πρέπει να βελτιωθείς σε κάθε τομέα. Αν επιστρέψω στη Δανία; Πρέπει να το κερδίσω αυτό. Δεν μπορώ να παίξω κάπου μόνο και μόνο λόγω της διαφορετικότητάς μου – σαν να το έκανα από οίκτο, σωστά;

Για την προσοχή και τα χρήματα κάποιου, επειδή κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει εύκολα. Είμαι αθλητής. Δεν είναι αυτή η προσέγγισή μου. Η προσέγγισή μου είναι η συνεχής προπόνηση και η δουλειά πάνω στον εαυτό μου”.

🇫🇴 HISTORY IN SLOVENIA! 💪



NSÍ overturned a 0-2 first-leg deficit, scored in the 120+2nd minute and then defeated Koper 4-3 on penalties.



Beinir Nolsøe, Marius Kryger Lindh and Michal Przybylski scored in a remarkable 3-1 win.



According to available records, Kryger Lindh also… pic.twitter.com/DhctYy7jFW Advertisement July 30, 2026

Το 2020, όταν ακόμα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία, δήλωνε: “Θέλω να δείξω ότι όλα είναι δυνατά με τη σωστή νοοτροπία. Είναι σημαντικό για μένα να είμαι παράδειγμα για άλλους. Είτε σου λείπει ένα χέρι, ένα πόδι ή οτιδήποτε άλλο, τα πράγματα μπορούν να γίνουν”.

Γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1999 στη Δανία χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού αντιβραχίου, ο Λιντ δεν αντιμετώπισε ποτέ την κατάστασή του ως περιορισμό. Στην καθημερινότητά του χρησιμοποιεί τεχνητό μέλος άνω άκρου, κυρίως για την προπόνηση με βάρη, ενώ στο γήπεδο αγωνίζεται χωρίς αυτήν, αποδεικνύοντας ότι η θέληση μπορεί να υπερνικήσει κάθε σωματικό περιορισμό.

Οι γονείς του δεν τον περιόρισαν ποτέ. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερες συνεντεύξεις, από μικρός ήταν αυτός που σκαρφάλωνε ψηλότερα στα δέντρα, έμαθε πρώτος ποδήλατο και ήθελε να τα καταφέρει όλα όσο πιο γρήγορα γινόταν. Η οικογένειά του του μετέδωσε μια νοοτροπία χωρίς “δεν μπορείς”.

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