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Ο Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ για την ελληνική ομάδα στο εξηκοστό λεπτό με εύστοχο πλασέ.

Η γηπεδούχος ομάδα ισοφάρισε με τον Ντβάλι στο ογδοηκοστό έβδομο λεπτό οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Ο Σίριλ Ντέσερς σημείωσε το νικητήριο τέρμα στο ενενηκοστό πέμπτο λεπτό εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης.

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Ο νεοαποκτηθείς Λιβάι Γκαρσία και ο Σίριλ Ντέσερς, που έδειξε πόσο έχει λείψει από τον Παναθηναϊκό, σκόραραν στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και έφεραν τη νίκη με 2-1 στην παράταση (1-1 κ.δ) και την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε ιδιαίτερα για ένα ακόμη παιχνίδι στα προκριματικά του Confernce League, αλλά κατάφερε να φύγει από τη Σόφια με μια πολύ σημαντική πρόκριση στα playoffs, αφού επικράτησε με 2-1 στην παράταση (1-1 κ.δ) της ΤΣΣΚΑ 1948. Ιδανικό ντεμπούτο με γκολ για τον Λιβάι Γκαρσία, “λύτρωση” για τον Ντέσερς που πέτυχε το νικητήριο τέρμα στην επιστροφή του.

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Οι γηπεδούχοι ήταν οι πρώτοι που έγιναν απειλητικοί, αναγκάζοντας τον Πένια από νωρίς να πραγματοποιήσει μια μεγάλη επέμβαση για να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα των “πρασίνων”. Ο Ισπανός τερματοφύλακας έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Ρούσεφ από το ύψος της περιοχής στο 7ο λεπτό.

Οι παίκτες του Νέστρουπ δεν πανικοβλήθηκαν και έδειχναν να παίρνουν τον έλεγχο του αγώνα, απαντώντας με δική τους σημαντική ευκαιρία στο 11΄. Ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στον Αντίνο, ο οποίος σούταρε άστοχα. Ένα λεπτό αργότερα ο Κυριακόπουλος επιχείρησε καλό σουτ το οποίο πέρασε λίγο άουτ.

Το ακόλουθο κύλησε χωρίς αξιοσημείωτες φάσεις για τις δύο ομάδες, ενώ μια κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία στο 27΄ έφυγε έξω. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε σταδιακά στροφές και προκάλεσε κίνδυνο με την προσωπική ενέργεια και το άστοχο τελείωμα του Ραστόντερ στο 39΄, πριν χαθεί μεγάλη ευκαιρία στο 44΄, όταν έπειτα από συνδυασμό Ζαρουρί και Λιβάι Γκαρσία ο Μαρίνοφ απέκρουσε με τα πόδια την προσπάθεια του τελευταίου.

Το “τριφύλλι” πλησίασε στο γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους, με τον Μαρίνοφ να χάνει τον έλεγχο από το σουτ του Λιβάι και τον Αντίνο να μην προλαβαίνει να τελειώσει τη φάση στην επαναφορά. Οι δύο αυτοί παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικά δραστήριοι, ο Αντίνο ασκούσε πίεση στην αντίπαλη άμυνα και ο Λιβάι Γκαρσία ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση στο 60ο λεπτό, καθώς έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και με ωραίο πλασέ με το αριστερό άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι.

Στο 68΄ ο Ντέσερς λίγο έλειψε να δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του, αλλά ο Μαρίνοφ τον σταμάτησε. Στη συνέχεια, οι “πράσινοι” φάνηκε να βγάζουν μια κούραση, με την ΤΣΣΚΑ να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, σε μια ύστατη προσπάθεια να μπει στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Στο 87΄ ο Πένια αναχαίτισε το δυνατό μακρινό σουτ του Σομπρέρο, όμως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα κάποια δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Ντβάλι έπιασε σουτ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ και έφερε την αναμέτρηση στα ίσα (1-1), οδηγώντας την στην παράταση.

Στις αρχές του έξτρα ημιώρου, η ελληνική ομάδα ευτύχησε να ανακτήσει το προβάδισμά της με σκόρερ τον Σίριλ Ντέσερς στο 95΄. Ο Μαρίνοφ είχε ασταθή αντίδραση στη σέντρα του Κυριακόπουλου και ο Νιγηριανός επιθετικός δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε σε κενή εστία.

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Στο υπόλοιπο της παράτασης, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά την κατάσταση, μην επιτρέποντας στους αντιπάλους τους να γίνουν απειλητικοί, για να φτάσουν σε αυτήν την περιπετειώδη πρόκριση.

ΓΚΟΛ: 87΄ Ντβάλι / 60΄ Λιβάι, 95΄ Ντέσερς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: – / 41΄ Κάτρης, 64΄ Ραστόντερ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙΑ: –

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταρ Αλεξάντροφ): Μαρίνοφ, Μεδίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουέλαρ, Ζεμζέμι, Μέγιερ, Ρούσεφ, Ίλιεφ

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Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νέστρουπ): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Ραστόντερ, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία