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Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το μαχαίρι της επίθεσης ανήκε στο θύμα και πως ο ίδιος προσπάθησε αρχικά να ηρεμήσει την κατάσταση.

Αστυνομικός που εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας βοήθησε τον δράστη να διαφύγει από το σημείο, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί έντεκα άτομα για την υπόθεση.

Οι αρχές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και εξετάζουν την εμπλοκή περισσότερων προσώπων στη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο του νεαρού τουρίστα.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία, με τον 29χρονο δράστη Σοκράτ Βάτα, να δίνει τη δική του εκδοχή για τα όσα προηγήθηκαν της φονικής επίθεσης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ενώπιον των ανακριτών, ο καβγάς ξεκίνησε μεταξύ των τουριστών, οι οποίοι –σύμφωνα με τον ίδιο – βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο Βάτα υποστήριξε ότι προσπάθησε να τους ζητήσει να ηρεμήσουν, καθώς στον χώρο υπήρχαν και άλλοι πελάτες. Όπως αναφέρει το Top Channel, ο Σοκράτ Βάτα υποστήριξε στην κατάθεση του, ότι η προσπάθεια να σταματήσει την ένταση δεν είχε αποτέλεσμα και η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε και κατέληξε σε συμπλοκή.

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Ο 29χρονος αρνείται ότι είχε μαζί του το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση. Αντίθετα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το μαχαίρι ανήκε στο θύμα. «Το μαχαίρι με το οποίο σκοτώθηκε ο 20χρονος Πορτογάλος ήταν του θύματος», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάτα στις αρχές.



Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικές αρχές της Αλβανίας έχουν κατασχέσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, προκειμένου να αναλύσουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν μέχρι την αιματηρή συμπλοκή.

Από το υλικό που έχει εξεταστεί μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές της έντασης, ωστόσο η εικόνα δεν είναι πλήρης. Η κίνηση των παρευρισκόμενων και το χάος που επικράτησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δυσκολεύουν την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων.

Παράλληλα, το κρίσιμο σημείο του θανάσιμου τραυματισμού με το μαχαίρι δεν έχει καταγραφεί καθαρά στα βίντεο που έχουν την διάθεση τους οι Αρχές, καθώς το σημείο όπου φέρεται να έγινε η επίθεση βρίσκεται μακριά από τις κάμερες και ο φωτισμός ήταν περιορισμένος.

Ο DJ κάλεσε την Αστυνομία

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως και επικαλείται το Politiko.al, η πρώτη κλήση στις Αρχές έγινε από τον DJ που βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο όπου ξεκίνησε η συμπλοκή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, περίπου στις 05:15 τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου έγινε τηλεφώνημα προς την Αστυνομία με την αναφορά ότι στο κλαμπ υπήρχε συμπλοκή μεταξύ τουριστών και ότι υπάρχουν τραυματίες.

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Αστυνομικός βοήθησε τον δράστη να διαφύγει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος τεσσάρων ατόμων που εργάζονταν ως προσωπικό ασφαλείας στο κατάστημα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μόισιντ Ματουσάι, εργαζόμενος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Συνοριακής και Μεταναστευτικής Αστυνομίας στο Αργυρόκαστρο, ένας δημοτικός αστυνομικός καθώς και δύο ακόμα υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι άνδρες δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή ούτε να ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Οι ίδιοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ένας εκ των τεσσάρων ατόμων της «ασφάλειας» του καταστήματος ο αστυνομικός Μόισιντ Ματουσάι ήταν αυτός που βοήθησε τον 29χρονο φερόμενο ως δράστη Σοκράτ Βάτα να διαφύγει από το σημείο. Ο αστυνομικός φέρεται να τον μετέφερε με αυτοκίνητο μέχρι το κέντρο της πόλης στο Εξαμίλι και στη συνέχεια να επέστρεψε στο συγκρότημα.

Ακολούθως, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να ήρθε σε επαφή με δύο Τούρκους τουρίστες, στους οποίους ζήτησε βοήθεια για να απομακρυνθεί από την περιοχή. Οι δύο Τούρκοι, Νουχ Μαχμουτόγλου και Έζγκι Περλάκ, όπως είναι τα όνομα τους, συνελήφθησαν, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις τους είχαν γνωρίσει τον Βάτα και τον είχαν πληρώσει σε προηγούμενες περιπτώσεις για να τους συνοδεύει.

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Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα αρχικά μέσα στους χώρους του νυχτερινού καταστήματος που βρίσκεται σε τουριστικό συγκρότημα στο Εξαμίλι και στη συνέχεια στην παραλία του καταστήματος, όπου βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος, δίπλα σε ξαπλώστρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Ksamil/ Truproja i ‘Principotes’ vret me thikë të riun francez pas një sherri, e lënë të pajetë pranë shezlongëve! Arrestohet autori nga Hasi, me precedentë në Angli për drogë (EMRAT+VIDEO) https://t.co/DiHSnVK2ly pic.twitter.com/QEijwGxImR Advertisement August 18, 2026

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ακολούθησε έντονη συμπλοκή μεταξύ αρκετών ατόμων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε στον νεαρό Πορτογάλο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη την εμπλοκή και άλλων ατόμων στη συμπλοκή, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας ακόμη άνδρας φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο με γροθιές.

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Στο μικροσκόπιο η αφορμή της συμπλοκής

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς ξεκίνησε η ένταση. Ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία ότι το φονικό ξεκίνησε από επεισόδιο που σχετιζόταν με μία γυναίκα.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση, όμως τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης που του κόστισε τη ζωή.

Η σύλληψη του 29χρονου

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, μετά από επιχείρηση των αλβανικών Αρχών, συνελήφθη ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φιέρ, έπειτα από αστυνομικό μπλόκο, κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.

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Vrasja në Ksamil/ Në automjetin ku u arrestua Sokrat Vata ishte një femër turke dhe një i tretëhttps://t.co/MavL5zb63G pic.twitter.com/vIlvUXv6CF — NOA (@noanews) August 18, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο όχημα επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προσαχθεί συνολικά 41 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.