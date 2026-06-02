Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι οριστικά ο «διάδοχος» του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα.

Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε με τους «Αετούς» για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν επέκτασης έως το 2029.

Advertisement

Advertisement

Να σημειωθεί ότι, όπως μετέδωσε ο Ιταλός μεταγραφολόφος, ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Φούλαμ αποδέχθηκε ακόμη και μείωση αποδοχών προκειμένου να επιστρέψει σε έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και να διεκδικήσει τίτλους.

Ο Μάρκο Σίλβα επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από 10 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, έχοντας την ισχυρή στήριξη τόσο του προέδρου των «Λουζιτανών», Ρουί Κόστα, αλλά και του αθλητικού διευθυντή Μάριο Μπράνκο, οι οποίοι τον είχαν εξαρχής ως τη βασική επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.

🚨🦅 BREAKING: Marco Silva agrees to become new Benfica manager, here we go!



Silva leaves Fulham and signs contract until June 2028 plus option until 2029 at Benfica reducing salary to fight for titles.



Back to Portugal after 10 years, wanted by both Rui Costa and Mario Branco. pic.twitter.com/XyxdZ6py2q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Ο Ίβηρας τεχνικόςαποχώρησε (ανακοινώθηκε και επίσημα) από την Φούλαμ μετά από μια επιτυχημένη θητεία και αναλαμβάνει την Μπενφίκα με στόχο την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και τη διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.