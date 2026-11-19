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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία. Πρωταγωνιστές ήταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και ο Βέλγος ομόλογός του, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συγκεντρωθεί για τις σημαντικές συζητήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Έντι Ράμα φρόντισε να χαιρετήσει τον Βέλγο πρωθυπουργό με έναν αρκετά ασυνήθιστο τρόπο.

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Συγκεκριμένα, ο Αλβανός πρωθυπουργός πλησίασε τον Ντε Βέβερ από πίσω, την ώρα που εκείνος έκανε δηλώσεις, και τον αγκάλιασε ξαφνικά. Η κίνησή του προκάλεσε την αυθόρμητη αντίδραση του Βέλγου ηγέτη, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ: «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται», όπως ακούγεται στο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή.

Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind.



De Wever:



That must be the Albanian guy. He always comes from behind. pic.twitter.com/hSVU84NNEy November 19, 2026

Η σκηνή εκτυλίχθηκε στην καγκελαρία του Βερολίνου, όπου φιλοξενήθηκε η συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων», μετά από πρόσκληση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας, στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να της προσφερθούν, αλλά και στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη σύνοδο έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σε μια συνάντηση με έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον και στο επίκεντρο την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η αιφνιδιαστική αγκαλιά του Ράμα και η ατάκα του Ντε Βέβερ ξεχώρισαν ως μία από τις πιο ανάλαφρες στιγμές της Συνόδου.