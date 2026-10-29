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Οι κινητοποιήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων με φοιτητές που ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα λόγω διαφθοράς και προβλημάτων στην παιδεία.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα οικονομικά μέτρα και αυστηρά πρόστιμα για τους συμμετέχοντες σε βίαιες διαδηλώσεις, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της έντασης και την έναρξη διαλόγου.

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Βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν σήμερα τη συνεδρίαση του αλβανικού κοινοβουλίου, ανάβοντας φωτοβολίδες, στον απόηχο εβδομάδων βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων όπου πρωτοστατούν οι φοιτητές, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Μέλη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος εμπόδισαν την πρόσβαση στο βήμα της Βουλής τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την Κεντρική Τράπεζα.

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«Αυτοί (οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας) είναι εγκληματίες και τους αξίζουν να τους ρίξουν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, να έχουν σπασμένα κρανία και σπασμένα κόκαλα — όχι στους νέους», δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προτού του κόψουν τον ήχο στο μικρόφωνο.

Άλλα μέλη της αντιπολίτευσης τον περιστοίχισαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας, κρατώντας φωτογραφίες διαδηλωτών που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες καουτσούκ. Ορισμένοι κρατούσαν ψηλά μπλε φωτοβολίδες — το χρώμα του κόμματός τους.

Στις διαδηλώσεις, που τροφοδοτούνται από την οργή για την κυβερνητική διαφθορά, πρωτοστατούν οι φοιτητές που καταγγέλλουν την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί στο κέντρο των Τιράνων από τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις.

Διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του Ράμα έχουν πυρπολήσει σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, έχουν σπάσει βιτρίνες καταστημάτων και έχουν ξηλώσει πλάκες πεζοδρομίων για να τις εκτοξεύσουν εναντίον της αστυνομίας.

Η αναταραχή ακολουθεί τις κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις το καλοκαίρι εναντίον της κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου της οικογενείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Opposition lawmakers set off smoke flares inside Albania’s parliament to disrupt proceedings, protesting alleged police violence against demonstrators demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation. https://t.co/nJn0BqNW3F Advertisement October 29, 2026

Αυτό το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και κέρδισε τέταρτη θητεία πέρυσι.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό της βίας, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ύψους 500.000 λεκ (6.200 δολαρίων) για όποιον συμμετέχει σε διαδήλωση που εκτρέπεται σε βία, ακόμη και αν το άτομο δεν διαπράττει προσωπικά βίαιες πράξεις.

🇦🇱 Chaos in the Albanian Parliament. Opposition MPs set off flares in an attempt to block a vote. They also clashed with government lawmakers and threw water bottles at PM Edi Rama. https://t.co/Z2DFHjXbPV Advertisement October 29, 2026

Αυτή την εβδομάδα οι διαδηλώσεις ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές, ενώ μια ακόμη έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο Ράμα κάλεσε εκ νέου τους φοιτητές σε διάλογο και παρουσίασε νέα οικονομικά μέτρα, όπως φθηνότερα καύσιμα και ενίσχυση των φτωχών οικογενειών, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη βία στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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