Τεταμένη η κατάσταση στην Αλβανία: Μπαράζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος στις διαδηλώσεις στα Τίρανα/REUTERS/Florion Goga

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μαζική διαμαρτυρία στα Τίρανα εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού.

Οι συμμετέχοντες έστησαν οδοφράγματα με φλεγόμενους κάδους, ενώ ομάδες νεαρών με κουκούλες συγκρούστηκαν με τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών στους κεντρικούς δρόμους.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Ράμα μέσα σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.

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Επεισόδια σημειώνονται έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια μαζικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, με την κατάσταση να είναι χαοτική σε κεντρικούς δρόμους και στην καρδιά των Τιράνων.

🔴 LIVE from Tirana, Albania 🇦🇱



Crazy scenes unfolding again in the streets! pic.twitter.com/pXFpS440fW Advertisement Advertisement October 24, 2026

Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο και σε παράθυρα του υπουργείου παιδείας και τότε, η αστυνομία αντέδρασε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα.

Reuters

Στην συνέχεια, αψηφώντας το νερό και τα δακρυγόνα, έβαλαν φωτιά σε κάδους τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα, ενώ ομάδα νεαρών με κουκούλες πέταγαν πέτρες και εναντίον των ανδρών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, οι οποίοι ύψωναν τις ασπίδες για να προστατευτούν από τον συνεχή πετροβολισμό. Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Ράμα παραιτήσου».

'Durrës Street' in Tirana as a 'war arena'/ Protesters throw stones, police respond with tear gas and water!#tirana #protest #albania pic.twitter.com/ae3tRZFit5 — Lavdrim Lita (@lavdrimlita) October 24, 2026

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, αλλά και προς την κεντρική πλατεία Τιράνων Σκεντέρ Μπέη, όπου μία άλλη ομάδα εκτόξευε μολότοφ και πέτρες εναντίον των πάνοπλων αστυνομικών και των οχημάτων ρίψης νερού υπό πίεση.

Reuters

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Τα επεισόδια, καθώς η αστυνομία καταδιώκει τους φοιτητές, έχουν μεταφερθεί κοντά στο κέντρο. Στους δρόμους των Τιράνων βρίσκονται και εκατοντάδες πολίτες που από το πρωί συμμετέχουν στα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος και χειροκροτούν τους φοιτητές.

I manifestanti lanciano pietre contro le forze dell'ordine e danno fuoco a un bidone della spazzatura durante una nuova manifestazione antigovernativa a #Tirana. La capitale dell' #Albania è teatro di violente #proteste da una settimana: i manifestanti denunciano le pessime… pic.twitter.com/8qcYts28Hj Advertisement October 24, 2026

Έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού μασκοφόροι

Μια ομάδα μασκοφόρων, πριν από λίγα λεπτά, έπειτα από μπαράζ μολότοφ κατάφερε να φτάσει στο γραφείο του πρωθυπουργού όπου εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία, η οποία παρέταξε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και 2 αύρες για να τους εμποδίσει, ενώ έγιναν και ρίψεις δακρυγόνων.

Reuters

Αντίδραση για την κατάσταση υπήρξε από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλιστών Ταουλάντ Μπάλα, ο οποίος σε ανάρτηση του με εικόνες από τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας σχολιάζει: «Βροχή από πέτρες …να αποθανατίσει την εικόνα φωτογράφος. Την στιγμή που η Αστυνομία κάνει το καθήκον της, αυτή η εικόνα ‘σερβίρεται’ στο κοινό ως βία κατά των διαδηλωτών».







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Reuters





Reuters





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