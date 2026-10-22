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Στην Αλβανία, οι διαδηλωτές απέρριψαν για ακόμη μία φορά την πρόταση του Έντι Ράμα για διάλογο, συνεχίζοντας τις έντονες κινητοποιήσεις τους έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, το υπουργείο Παιδείας και άλλα δημόσια κτήρια.

Σε μια συμβολική κίνηση, ο Αλβανός πρωθυπουργός τοποθέτησε πλαστικές καρέκλες κοντά στα σκαλιά του πρωθυπουργικού μεγάρου, επιχειρώντας να δείξει ότι είναι ανοιχτός σε μια προσέγγιση με τους διαδηλωτές.

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Ωστόσο, οι φοιτητές απέρριψαν και χθες (21/10) την πρόσκλησή του, απομακρύνοντας τις καρέκλες και επαναλαμβάνοντας την άρνησή τους να συζητήσουν μαζί του.

Σε ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι διαδηλωτές έχουν πολλούς λόγους να διαμαρτύρονται και να φωνάζουν συνθήματα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει λόγος να προκαλούνται καταστροφές.

Dialogue chairs offered by Albania PM Rama again were smashed this morning. https://t.co/IRAWA4xXwA — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 21, 2026

¡Cócteles Molotov contra las puertas del Banco de Albania! pic.twitter.com/RRu27xFbXI — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@darwin_zone) October 21, 2026

Albania 🇦🇱 pic.twitter.com/oy2NKFVElb — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@darwin_zone) October 21, 2026

Παράλληλα, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι φώναξαν συνθήματα και ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης. Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι λένε «όχι» στον διάλογο τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει το διάλογο σε μονόλογο εδώ και αρκετούς μήνες.

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Τα Τίρανα έζησαν ακόμη μια νύχτα έντασης με χιλιάδες διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία.

Αντικυβερνητική διαμαρτυρία φοιτητών στα Τίρανα – Πηγή: Reuters

Μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα έπεφταν σε όλο το κέντρο της Αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη και πέταξαν νερό για να διαλύσουν την πορεία των φοιτητών μπροστά στην όπερα της Αλβανίας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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