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Οι κινητοποιήσεις έχουν εξελιχθεί σε βίαιες συγκρούσεις, καθώς διαδηλωτές προκαλούν καταστροφές σε κτίρια και αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με χρήση χημικών και εκτοξευτήρων νερού.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα χαρακτήρισε τις επιθέσεις σημείο καμπής και ανακοίνωσε οικονομικά κίνητρα για τους αστυνομικούς που επιχειρούν στο πεδίο.

Οι αλβανικές αρχές αναφέρουν εκατοντάδες τραυματισμούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται δεκάδες αστυνομικοί, καθώς και δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων νέοι, μαθητές, φοιτητές, μέλη συνδικάτων και κοινωνικών κινημάτων, διαδηλώνουν ζητώντας την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζονται, ενώ αυξάνονται οι συλλήψεις και οι τραυματισμοί.

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις έχουν εξελιχθεί σε βίαιες ταραχές, με διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία, να πετούν πέτρες και βόμβες μολότοφ, να καταστρέφουν βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν κτίρια. Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποιούν οχήματα εκτόξευσης νερού υπό πίεση, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη.

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🇦🇱 Student protests continue across Albania on Day 7. Students in Lezhe, in northern Albania, vandalized the iconic Lahuta e Malcise monument in the city center. https://t.co/6Xvr6NuJak — kos_data (@kos_data) October 19, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκ νέου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία των Τιράνων, καθώς και έξω από το υπουργείο Παιδείας. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρέθηκαν επίσης κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και επιχειρήσεις, ενώ πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και στην είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά την πυρπόληση του αστυνομικού τμήματος, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές ξεπέρασαν μια «κόκκινη γραμμή», χαρακτηρίζοντας την επίθεση σημείο καμπής για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματικούς της αστυνομίας τη Δευτέρα, ο Έντι Ράμα εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων και δεσμεύτηκε να καταβάλει 2.500 ευρώ σε κάθε αστυνομικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου θα υπάρξει σημαντική αύξηση των μισθών τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο δήλωσε ότι η κόκκινη γραμμή έχει ξεπεραστεί, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται τόσο στην επίθεση εναντίον των αστυνομικών όσο και στην καταστροφή του ίδιου του κτιρίου. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 10 αστυνομικοί που βρίσκονταν στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της Κυριακής, καταγράφηκαν 31 τραυματισμοί και 70 προσαγωγές.

Reuters

Reuters

Σκληρή γλώσσα από τον Έντι Ράμα

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Ο Αλβανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε τη Δευτέρα νέα επίθεση κατά των διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι οι κουκουλοφόροι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις δεν είναι νέοι που επιδιώκουν ένα καλύτερο μέλλον για την Αλβανία, αλλά άνθρωποι που, όπως είπε, είναι «τυφλοί, αμόρφωτοι» και «θύματα πολλών πραγμάτων».

Στις δηλώσεις του, ο Ράμα κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εξυμνούν τη βία, τις πέτρες και τις μολότοφ, τις οποίες παρομοίασε με «σφεντόνες» που χρησιμοποιούνται εναντίον των αστυνομικών. Παράλληλα, τους επέκρινε για τις επιθέσεις σε καταστήματα, παρομοιάζοντάς τους με σκαθάρια που τρέφονται από το αίμα των οικογενειών οι οποίες βιοπορίζονται από τις επιχειρήσεις τους.

Ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε επίσης πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται με επιείκεια μια τέτοια ομάδα ανθρώπων, την οποία χαρακτήρισε ως σύνολο που χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει ως νέους που έρχονται από τα προάστια με σκοπό να καταστρέψουν το κέντρο της πόλης.

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🇦🇱⚡️⚠️ In Albania, the protests continue with massive violence. https://t.co/NEzQcZh3mz — #Inside_News (@insider_der) October 18, 2026

🇦🇱 Albanian violent protests continue on Day 6. https://t.co/9b4oyKHRHF — kos_data (@kos_data) October 18, 2026

Ο Ράμα έκανε ακόμη λόγο για νέους άνδρες και γυναίκες που έχουν υιοθετήσει ακραίες ιδεολογικές θέσεις, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται υπό την επιρροή μιας «σκοτεινής δύναμης», την οποία συνέδεσε με το κίνημα Antifa, λέγοντας ότι η επιρροή της εμφανίζεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.

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Οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις από το Σαββατοκύριακο, όταν χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Έντι Ράμα και εκτοξεύοντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, περίπου 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί συνολικά στις συγκρούσεις, με περισσότερους από τους μισούς να είναι αστυνομικοί.

Με πληροφορίες από Albanian Daily News

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