Μαφιόζικη εκτέλεση «Παπαγάλου» στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 48χρονος που έκρυψε τους εκτελεστές - Ο ένας δράστης διέφυγε στην Αλβανία - EUROKINISSI - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

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Οι αρχές εντόπισαν στην οικία του συλληφθέντος εξαρτήματα της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε πως απλώς αποσυναρμολόγησε το κλεμμένο δίκυκλο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς μετέφερε τους εκτελεστές μετά την πράξη τους, ενώ το κίνητρο της δολοφονίας αποδίδεται σε αντιπαλότητες μεταξύ ομάδων διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν έναν εκ των φυσικών αυτουργών, ο οποίος φέρεται να διέφυγε στην Αλβανία, και προχωρούν στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εις βάρος του.

Μετά την απολογία του, ο 48χρονος συνεργός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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Έναν 48χρονο, σεσημασμένο για παράβαση του Νόμου Περί Ναρκωτικών, αλλά και για κατοχή χειροβομβίδων, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εμπλοκή του στη δολοφονία 52χρονου, με το προσωνύμιο “Παπαγάλος”, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου σε ερημικό σημείο της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες της HuffPost, πρόκειται για τον άνδρα, στο σπίτι του οποίου σε ερημική περιοχή της Κερατέας κατέληξαν οι δύο εκτελεστές του 52χρονου με το δίκυκλο και με αυτοκίνητο τους μετέφερε σε εργατικές κατοικίες στα όρια Καρέα και Ηλιούπολης, όπου και χάθηκαν τα ίχνη τους.

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Μέσα στο σπίτι του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της HuffPost, εντόπισαν ένα από τα κράνη των φυσικών αυτουργών, ζάντες, ψαλίδια και φτερό από το δίκυκλο, που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Νεκρός άνδρας περίπου 60 ετών από πυροβολισμούς εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, κοντά στο εργοτάξιο του Ελληνικού.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο συλληφθείς υποστήριξε στα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ότι αγνοούσε πως οι δύο άνδρες διέπραξαν κάποια δολοφονία. “Το μόνο που μου είπαν είναι ότι η μηχανή είναι κλεμμένη και πρέπει να την κόψω, όπως και έκανα” φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οδηγήθηκε στα δικαστήρια τής πρώην Σχολής Ευελπίδων, απολογήθηκε και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μεταφέρθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Στην πορεία της έρευνας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς. Πρόκειται για έναν 48χρονο με τα αρχικά Ε.Κ., με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για συμμετοχή του σε Ομάδες Νονών της Νύχτας, όπως του Μανώλη Καραγιάννη, γνωστού ως “καράφλα” ή “σαμπρέλα”, και του Βασίλη Γρίβα. Έχουν στοιχεία στη διάθεσή τους, σύμφωνα με τα οποία πρόλαβε να διαφύγει στη γενέτειρά του, την Αλβανία, ενώ είναι στο στόχαστρο των ερευνητών του Ανθρωποκτονιών και για ακόμα μία υπόθεση δολοφονίας. Σε βάρος του η Ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, το οποίο αναμένεται να μετατραπεί σε διεθνές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των εκτελεστών. Τους είδαν μέσα από κάμερες ασφαλείας να πηγαίνουν μέχρι το Κίτσι Κορωπίου, όπου πέταξαν σε ένα χωράφι ένα σπασμένο κινητό τηλέφωνο, τμήμα του οποίου εντόπισαν οι αστυνομικοί, και μετά έφθασαν στο σπίτι της Κερατέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο τής δολοφονίας είναι η αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων, που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.