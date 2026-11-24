Βίντεο-ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία

Νέα Ιωνία: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια και σοβαρές ζημιές – Ο εκκωφαντικός θόρυβος τρόμαξε όλη τη γειτονιά

Νέα Ιωνία: Δύο άτομα αναζητά η αστυνομία για την έκρηξη που κατέστρεψε καφετέρια – «Αν περνούσαμε εκείνη την ώρα δεν θα γλιτώναμε» (βίντεο)

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Βίντεο ντοκουμέντο από τη βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία φέρεται να καταγράφει τις κινήσεις των δραστών, τη στιγμή που αφήνουν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το κατάστημα και στη συνέχεια απομακρύνονται από το σημείο.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια επί της οδού Σινώπης.

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Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της καφετέριας, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε γειτονικές τζαμαρίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση. Ειδικότερα, ο εκρηκτικός μηχανισμός εκτιμάται ότι τοποθετήθηκε από άτομο που φορούσε κράνος και επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με συνεργό του.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Βίντεο-ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι από την ισχύ της έκρηξης

Τον εκκωφαντικό θόρυβο και τη σφοδρότητα της έκρηξης περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ένταση του ωστικού κύματος ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Η καφετέρια βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο σημείο της Νέας Ιωνίας, όπου η κυκλοφορία πεζών είναι αυξημένη ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση υπάρχει στάση λεωφορείου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η έκρηξη εάν σημειωνόταν λίγες ώρες αργότερα.

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