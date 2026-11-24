Νέα Ιωνία: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια και σοβαρές ζημιές - Ο εκκωφαντικός θόρυβος τρόμαξε όλη τη γειτονιά

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Έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία από εκρητικό μηχανισμό που εξερράγη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και είχε τοποθετηθεί έξω από την καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης στην Νέα Ιωνία.

Από την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην καφετέρια ενώ απο το ωστικό κύμα της έκρηξης και τον εκκωφαντικό θόρυβο ξύπνησαν οι κάτοικοι σε όλη τη γειτονιά.

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Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που θα διενεργήσει έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και θα περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού, ώστε να διαμορφωθεί εικόνα για τη συνδεσμολογία του.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά, παρά την ισχύ του ωστικού κύματος.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης και οι δράστες ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσουν.