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Οι πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη της ύποπτης βαλίτσας που εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) στο κέντρο της Αθήνας.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε στην περιοχή των οδών Χαβρίου και Κολοκοτρώνη, με την Αστυνομία να αποκλείει τους γύρω δρόμους για λόγους ασφαλείας.

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Στο σημείο έφτασαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι αρχικά εξέτασαν τη βαλίτσα. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς την πλησίασε φορώντας προστατευτική στολή και τελικά αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες η βαλίτσα ήταν άδεια.