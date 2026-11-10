Ανρθώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)

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Σε δύο πιθανά σενάρια έχουν καταλήξει οι αρχές για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Αγιο Παντελεήμονα.

Όπως διαπιστώθηκε η 24χρονη ήταν από την Μπουρκίνα Φάσο και είχει δηλωθεί η εξαφάνισή της από τις 29 Οκτωβρίου.

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Η νεκροψία-νεκτρομή που διενεργήθηκε στάθηκε αδύνατο να προσδιορίσει την αιτία θανάτου ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις. Επίσης, ο θάνατος φαίνεται να επήλθε 5-7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού και τα εσωτερικά όργανα βρίσκονταν σε σήψη.

Εκτιμάται πως ίσως περισσότερες απαντήσεις να δοθούν από τις τοξικολογικές και ιστολογικέ εξετάσεις. , ενώ περισσότερες απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εκτιμούν ότι η νεαρή μεταφέρθηκε σε κλειστό διαμέρισμα όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή, είτε από κάποιον «αόρατο» μέχρι στιγμής μηχανισμό θανάτου είτε από χορήγηση ουσιών.

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, από κάμερες ασφαλείας, έχουν «θολή» εικόνα τουλάχιστον δύο ατόμων, την ταυτότητα των οποίων αναζητούν.