Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το φθινόπωρο αποτελεί ιδανική εποχή για μοναχικά ταξίδια, καθώς οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες και η μείωση του τουριστικού ρεύματος διευκολύνουν την εξερεύνηση νέων προορισμών.

Η σωστή προετοιμασία της αποσκευής συμβάλλει σημαντικά στην άνεση και την ασφάλεια του ταξιδιώτη, αποφεύγοντας την περιττή μεταφορά βάρους που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις.

Η χρήση ενός φορητού power bank και ενός universal αντάπτορα διασφαλίζει την αυτονομία και τη συνεχή λειτουργία των απαραίτητων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η τοποθέτηση ενός tracker στις αποσκευές, σε συνδυασμό με την κατοχή αντιγράφων σημαντικών εγγράφων, προσφέρει επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας.

Η μεταφορά μιας μικρής τσάντας χιαστί, ενός συναγερμού προσωπικής ασφάλειας και ενός door-stop για το ξενοδοχείο ενισχύει την προστασία του ταξιδιώτη.

Τέλος, ένα μικρό κιτ πρώτων βοηθειών, μια πτυσσόμενη ομπρέλα και ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού καθιστούν την εμπειρία του solo ταξιδιού πιο οργανωμένη και πρακτική.

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Μπορεί να έχουμε συνδέσει τα solo ταξίδια περισσότερο με το καλοκαίρι, όμως το φθινόπωρο είναι ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εποχές για να εξερευνήσουμε έναν νέο προορισμό. Από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τα πλήθη της υψηλής τουριστικής περιόδου αρχίζουν να υποχωρούν, ενώ οι θερμοκρασίες γίνονται πιο ήπιες, κάνοντας τις βόλτες, τις μετακινήσεις και την εξερεύνηση πολύ πιο ευχάριστες.Όπως σημειώνει και το Lonely Planet το λεγόμενο «shoulder season» συνδυάζει, σε αρκετούς προορισμούς, λιγότερο κόσμο και πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Και μπορεί ένα ταξίδι που θα κάνουμε μόνοι μας να ακούγεται απελευθερωτικό και πράγματι είναι, όμως όταν φτάνει η ώρα της βαλίτσας, συχνά χανόμαστε. Ξαφνικά όλα μοιάζουν απαραίτητα. Θέλουμε περισσότερα ρούχα, περισσότερα παπούτσια, «κάτι για κάθε περίπτωση» και τελικά καταλήγουμε να προσπαθούμε να χωρέσουμε ολόκληρη την ντουλάπα μας σε μία βαλίτσα.

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Η υπερβολή, όμως, δεν είναι ιδιαίτερα πρακτική όταν ταξιδεύουμε μόνοι. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε ξενοδοχείο, πόλη ή ακόμη και χώρα και τότε κάθε επιπλέον κιλό γίνεται βάρος κυριολεκτικά. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα αντικείμενα που αξίζει να βρούμε χώρο για να τα πάρουμε μαζί μας. Και το καλύτερο; Πολλά από αυτά δεν είναι χρήσιμα μόνο όταν ταξιδεύουμε μόνοι. Μπορούν να κάνουν κάθε ταξίδι πιο άνετο, οργανωμένο και ασφαλές, ανεξάρτητα από το αν έχουμε παρέα.

1. Ένα power bank

Σε ένα solo ταξίδι, το κινητό μας είναι πολύ περισσότερα από ένα τηλέφωνο. Στις μέρες μας είναι ο χάρτης μας, το εισιτήριό μας, το μέσο επικοινωνίας μας, η πρόσβαση στις κρατήσεις μας και συχνά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια.

Γι’ αυτό ένα καλό power bank είναι από τα πράγματα που δεν θα θέλαμε να ξεχάσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι τεράστιο και βαρύ. Ένα σχετικά μικρό μοντέλο μπορεί να μας προσφέρει αρκετή επιπλέον αυτονομία για μια ολόκληρη ημέρα εξερεύνησης.

Σύμφωνα με το Federal Aviation Administration υπάρχει, μία σημαντική λεπτομέρεια: αν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, τα power banks και οι εφεδρικές μπαταρίες λιθίου πρέπει να μεταφέρονται στη χειραποσκευή και όχι στην παραδοτέα βαλίτσα. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορεί επίσης να έχουν αυστηρότερους περιορισμούς, επομένως καλό είναι να ελέγχουμε τους κανόνες πριν από την πτήση.

2. Έναν tracker για τις αποσκευές

Το να χάσουμε τη βαλίτσα μας δεν είναι ποτέ ευχάριστο. Όταν όμως ταξιδεύουμε μόνοι, η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη πιο αγχωτική, αφού δεν έχουμε κάποιον μαζί μας να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε τις αποσκευές ή να διαχειριστεί την κατάσταση ενώ εμείς ασχολούμαστε με την αεροπορική εταιρεία.

Όπως σημειώνει το yahoo.com ένας μικρός tracker τοποθετημένος στη βαλίτσα μπορεί να μας δώσει τουλάχιστον μία επιπλέον δυνατότητα εντοπισμού της. Δεν σημαίνει φυσικά ότι ο tracker μπορεί να «βρει» μαγικά μια χαμένη βαλίτσα ή να αντικαταστήσει τη διαδικασία της αεροπορικής εταιρείας. Μπορεί όμως να μας δώσει μια πολύ χρήσιμη ένδειξη για το πού βρίσκεται.

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3. Έναν universal αντάπτορα φορτιστή

Ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα σε ένα ταξίδι είναι να φτάσουμε στο δωμάτιο, να ανοίξουμε τη βαλίτσα και να διαπιστώσουμε ότι ο φορτιστής μας δεν ταιριάζει στην πρίζα.

Ένας universal αντάπτορας μπορεί να μας γλιτώσει από αυτή την ταλαιπωρία, ειδικά αν το ταξίδι περιλαμβάνει περισσότερους από έναν προορισμούς. Ακόμη καλύτερα, μπορούμε να επιλέξουμε έναν με πολλές θύρες USB-A και USB-C, ώστε να φορτίζουμε ταυτόχρονα κινητό, ακουστικά, smartwatch ή άλλες συσκευές χωρίς να κουβαλάμε διαφορετικούς αντάπτορες.

4. Μια μικρή τσάντα χιαστί

Όταν περπατάμε μόνοι σε έναν άγνωστο προορισμό, δεν θέλουμε να κρατάμε συνεχώς την τσάντα μας στο χέρι ή να έχουμε τα σημαντικά αντικείμενά μας σε ένα μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο σακίδιο.

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Μια μικρή τσάντα χιαστί με φερμουάρ μάς επιτρέπει να έχουμε κοντά μας κινητό, πορτοφόλι και τα απαραίτητα, ενώ ταυτόχρονα κρατάμε τα χέρια μας ελεύθερα. Ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα σημεία, είναι καλή πρακτική να μη βάζουμε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα στο ίδιο σημείο. Η βρετανική υπηρεσία ταξιδιωτικών οδηγιών, για παράδειγμα, συμβουλεύει τους ταξιδιώτες στην Ελλάδα να μην έχουν όλα τα τιμαλφή τους συγκεντρωμένα σε ένα μέρος, καθώς κλοπές πορτοφολιών και τσαντών μπορεί να συμβούν σε μέσα μεταφοράς και πολυσύχναστα τουριστικά σημεία.

5. Ένας μικρός προσωπικός συναγερμός

Είναι από εκείνα τα αντικείμενα που πιθανότατα θα προτιμούσαμε να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε. Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό προσωπικό alarm χωράει σχεδόν παντού και μπορεί, αν χρειαστεί, να εκπέμψει πολύ δυνατό ήχο ώστε να τραβήξει την προσοχή των γύρω μας.

Το Travel + Leisure το περιλαμβάνει ανάμεσα στα μικρά αντικείμενα προσωπικής ασφάλειας που χρησιμοποιούν ταξιδιώτες και προσωπικό αεροπορικών εταιρειών όταν μένουν μόνοι σε ξενοδοχεία.

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Δεν πρόκειται φυσικά για αντικατάσταση της κοινής λογικής ή των βασικών μέτρων ασφαλείας. Είναι απλώς ένα μικρό επιπλέον «δίχτυ» σε περίπτωση ανάγκης.

6. Ένα door-stop alarm για το δωμάτιο

Ένα ακόμη μικρό αντικείμενο που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο, ιδιαίτερα όταν μένουμε μόνοι σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα, είναι ένα φορητό door-stop alarm. Τοποθετείται κάτω από την πόρτα και, ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εμπόδιο όσο και ως συναγερμός σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα.

Πρόσφατο δημοσίευμα του Travel + Leisure αναφέρει ότι τέτοιες συσκευές προτείνονται ως ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας για δωμάτια ξενοδοχείων, ενώ είναι μικρές και εύκολες στη μεταφορά.

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Φυσικά, δεν λειτουργούν σε κάθε τύπο πόρτας, επομένως πριν αγοράσουμε μία τέτοια συσκευή είναι καλό να ελέγξουμε τις προδιαγραφές της και να τη δοκιμάσουμε στο σπίτι.

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7. Ένα μικρό κιτ πρώτων βοηθειών

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε με ολόκληρο φαρμακείο. Μερικά βασικά πράγματα, όμως, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα: τσιρότα, απολυμαντικά μαντηλάκια, μικρά επιθέματα και οτιδήποτε προσωπικό μπορεί να χρειαστούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Όταν είμαστε μόνοι, ακόμη και ένας μικρός τραυματισμός, μια φουσκάλα ή μια ενόχληση μπορεί να μας αναγκάσει να αλλάξουμε ολόκληρο το πρόγραμμά μας. Ένα μικρό νεσεσέρ πρώτων βοηθειών δεν καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου χώρο και μας γλιτώνει από το να ψάχνουμε φαρμακείο σε μια άγνωστη περιοχή.

8. Αντίγραφα των σημαντικών εγγράφων

Αυτό δεν είναι ακριβώς «αγορά», είναι όμως κάτι που αξίζει να βρίσκεται οπωσδήποτε στη λίστα μας.

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Πριν φύγουμε, μπορούμε να έχουμε ψηφιακά αντίγραφα του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς μας, των κρατήσεων, της ασφάλισης και άλλων σημαντικών εγγράφων, ενώ καλό είναι να έχουμε και ένα φυσικό αντίγραφο ξεχωριστά από τα πρωτότυπα. Το αμερικανικό State Department συνιστά επίσης την ύπαρξη αντιγράφων των ταξιδιωτικών εγγράφων και τη φύλαξη ενός σετ από αυτά σε έμπιστο πρόσωπο.

Και κάτι ακόμη: πριν ταξιδέψουμε, αποθηκεύουμε στο κινητό μας τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία της ασφάλισής μας και τα στοιχεία του καταλύματος. Η ίδια υπηρεσία συνιστά να έχουμε εύκολα προσβάσιμους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης και τις σημαντικές επαφές.

9. Μια μικρή ομπρέλα και ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού

Τα δύο τελευταία αντικείμενα μπορεί να φαίνονται ασήμαντα μέχρι να τα χρειαστούμε.

Μια μικρή, πτυσσόμενη ομπρέλα δεν καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου χώρο και μπορεί να μας σώσει από μια ξαφνική φθινοπωρινή βροχή, ιδιαίτερα όταν έχουμε αποφασίσει να εξερευνήσουμε μια πόλη με τα πόδια.

Το ίδιο ισχύει για ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού. Μας επιτρέπει να έχουμε νερό μαζί μας χωρίς να αγοράζουμε συνεχώς πλαστικά μπουκάλια και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν περπατάμε για ώρες.

Το σημαντικότερο είναι να μην ταξιδέψουμε με… ολόκληρο το σπίτι

Το solo ταξίδι δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε επιχείρηση μεταφοράς αποσκευών. Αντί να γεμίσουμε τη βαλίτσα μας με πράγματα που ίσως χρειαστούμε, μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αντικείμενα μικρά, ελαφριά και πραγματικά χρήσιμα.

Με πληροφορίες από Lonely Planet,Federal Aviation Administration, yahoo.com,βρετανική υπηρεσία ταξιδιωτικών οδηγιών,Travel + Leisure,αμερικανικό State Department