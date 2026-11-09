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Το δυστύχημα προκλήθηκε από την πτώση γερανού σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη διάρκεια εργασιών χύτευσης υγρού χάλυβα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ιατρικές ομάδες έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος.

Ο υπουργός Εργασίας της Τουρκίας διόρισε ειδικό επιθεωρητή για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών που προκάλεσαν την έκρηξη στο εργοστάσιο.

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Τρία άτομα έχασαν τη ζωή του και πάνω από δέκα τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (09.11.2026) σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη της Τουρκίας.

Ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε εργοστάσιο στη Σμύρνη

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις της νομαρχίας Σμύρνης, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν γερανός αποκολλήθηκε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο, την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες χύτευσης υγρού χάλυβα.

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Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ ακόμη δεκατέσσερα τραυματίστηκαν. Οι τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

İzmir Aliağa’daki fabrikada çok büyük patlama… Karbondioksit fabrikasında patlama meydana geldiği bildirilirken itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. https://t.co/c1FfzBawlY November 9, 2026

Βίντεο και φωτογραφίες που διέρρευσαν στα social media δείχνουν μία μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις να παλεύουν με τις φλόγες.

Ασθενοφόρα με ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο με σκοπό να βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους πυροσβέστες που παλεύουν με τις φλόγες.

🇹🇷 A powerful explosion hits a metallurgical plant in Turkey A powerful explosion and subsequent fire hit the HABAŞ Iron and Steel Factory in the Aliağa district of Izmir. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled. More than 10 workers have been injured, and there are initial reports of workers temporarily trapped inside the facility. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2026

Μαρτυρίες για τη σφοδρή έκρηξη

Τη σφοδρότητα της έκρηξης περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Ο Ντενίζ Ουλκέρ, που βρισκόταν κοντά στο εργοστάσιο, ανέφερε ότι αισθάνθηκε το έδαφος να σείεται, ενώ λίγο αργότερα είδε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις.

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İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu. Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor. Duman, İzmir’den de görünüyor. https://t.co/VkcBOCZWaH — Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ο υπουργός Εργασίας της Τουρκίας, Βεντάτ Ισιχάν, ανακοίνωσε ότι ορίστηκε επικεφαλής επιθεωρητής, ο οποίος θα εξετάσει τα αίτια της έκρηξης.

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