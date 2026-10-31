Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρείς συλληφθεντες κατηγορούμενοι για την έκρηξη με έξι νεκρούς στην περιοχή της Πλάκας η οποία οφείλεται σε δολιοφθορά για την κλοπή χαλκοσωλήνων. Οι τρεις δράστες, προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, προκάλεσαν σοβαρό ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου του τριώροφου κτηρίου της οδού Λυσικράτους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική διαρροή και την επακόλουθη ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το οίκημα και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη φυσικού αερίου στην οδό Λυσικράτους, η οποία προκλήθηκε από δολιοφθορά για την κλοπή χάλκινου σωλήνα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού που επέφερε θάνατο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι δράστες προκάλεσαν μαζική διαρροή αερίου και εγκατέλειψαν το κτίριο χωρίς να ειδοποιήσουν για τον κίνδυνο.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ κατά τη μεταφορά τους φέρονται να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη της πράξης.

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Σόκ,οργή και βουβός πόνος επικρατούν στις οικογένειες των έξι θυμάτων μετά την αποκάλυψη ότι η πολύνεκρη έκρηξη που σκότωσε τους ανθρώπους τους στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκλήθηκε από δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου για την κλοπή ενός κομματιού χαλκού.

Οι τρεις συλληφθέντες –δύο Έλληνες ηλικίας 34 και 54 ετών, και ένας 37χρονος Αλβανός– οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν τελικά τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

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«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

Η αποκάλυψη της αιτίας της έκρηξης πάγωσε το πανελλήνιο και διέλυσε ψυχικά τους συγγενείς των θυμάτων. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών πολιτών (με τη μία γυναίκα να βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης), καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μιας Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας των Αμερικανών θυμάτων, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στα δικαστήρια, μετέφερε το μέγεθος της τραγωδίας:

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ».

Η φράση αυτή αποτυπώνει την απόλυτη φρίκη για το πώς η ζωή έξι ανθρώπων θυσιάστηκε στον βωμό του εύκολου κέρδους, για την αξία ενός απλού χάλκινου σωλήνα.

Το χρονικό της μοιραίας δολιοφθοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και τα βίντεο-ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι τρεις κατηγορούμενοι μπήκαν στο κτίριο περίπου 5,5 ώρες πριν από την έκρηξη. Επιχειρώντας να αποκόψουν τον χαλκοσωλήνα από τον μετρητή φυσικού αερίου, προκάλεσαν θραύση και μαζική διαρροή. Παρά το γεγονός ότι αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, έφυγαν ανενόχλητοι, αφήνοντας πίσω τους μια ωρολογιακή βόμβα που ισοπέδωσε το κτίριο και σκόρπισε τον θάνατο.

Βαρύ κατηγορητήριο και αλληλοκατηγορίες

Σε βάρος των τριών δραστών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές και θάνατος. Κατά τη μεταφορά τους, οι κατηγορούμενοι –στους οποίους διορίστηκαν αυτεπάγγελτα συνήγοροι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών– φέρονται να έχουν αρχίσει να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είχε την κύρια ευθύνη της μοιραίας πράξης.

Οι απολογίες τους τη Δευτέρα αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, την ώρα που οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την παραδειγματική τιμωρία τους.