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Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε όταν αστυνομικός άνοιξε τη σακούλα που είχε εντοπιστεί σε είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας τραύματα στους παρευρισκόμενους.

Ο σοβαρότερα τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο εκρηκτικός μηχανισμός να είχε ως στόχο τον παραλήπτη των ναρκωτικών.

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Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού και ναρκωτικών έχουν βρεθεί στον τόπο της έκρηξης στον Κολωνό, που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και δύο πολιτών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στον τόπο του συμβάντος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ και επιβεβαιώνεται από αστυνομικές πηγές, ο μηχανισμός, από τα ευρήματα φαίνεται ότι αποτελείτο από μια δισκέτα από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας, μπαταρία και μπουτόν και άγνωστη εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η συσκευή με τη δισκέτα που φαίνεται ότι εξερράγη μπορεί να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης ήταν μικρότερη, γιατί η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος, αλλά ικανή να προκαλέσει τους τραυματισμούς όσων ήταν κοντά.

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Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία εκτιμούν ότι η υπόθεση είναι του κοινού εγκλήματος, για αυτό την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, μετά το μεσημέρι ειδοποίησε την ‘Αμεση Δράση ο διαχειριστής του κτιρίου ότι είχε βρει μια σακούλα κάτω από την σκάλα της εισόδου, που όπως είδε περιείχε ναρκωτικά. Ενημέρωσε και έναν από τους ιδιοκτήτες που μένουν στην πολυκατοικία και περίμεναν τους αστυνομικούς.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, με πλήρωμα έναν ανθυπαστυνόμο και μια γυναίκα αστυνομικό. Οι δύο πολίτες τους έδειξαν τη σακούλα, την οποία άνοιξε ο άνδρας αστυνομικός και άρχισε την έρευνα, καθώς πράγματι είδε πως περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας. Κατά την έρευνα όμως πάτησε πιθανότατα το μπουτόν, που όπως αποδείχτηκε ήταν εξάρτημα του εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ή έκρηξη, στις 15.34 ακριβώς, το απόγευμα.

Ο ανθυπαστυνόμος, ο οποίος είναι σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στα χέρια και στα πόδια και βρίσκεται στο χειρουργείο του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου όπου διακομίστηκε, ενώ η γυναίκα και οι δύο πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, καθώς και υλικό από κάμερες, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, ενώ ερευνάται ποιος ήταν ο παραλήπτης της σακούλας με τα ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να ήταν στόχος ο παραλήπτης και είχαν παγιδευτεί τα ναρκωτικά, για αυτό την έρευνα κάνει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

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Φωτογραφίες από την ΕΡΤ





Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 14.32 πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ό,τι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας, επί της οδού Πλάτωνος, στην περιοχή του Κολωνού και εντόπισε στο εσωτερικό του κτηρίου, σακούλα που περιείχε ένα βάζο με ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας από Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου τους ανέμενε ο καλών και μαζί με ένα ακόμη άτομο, ένοικο της πολυκατοικίας, τους υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του ημιωρόφου.

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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και περί ώρα 15.30 σημειώθηκε έκρηξη από την οποία τραυματίστηκαν οι δύο πολίτες και οι δύο αστυνομικοί.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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