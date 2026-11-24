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Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο, καθώς εκτιμάται ότι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο.

Στο περιστατικό επενέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τον απαραίτητο έλεγχο.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπευθύνων της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια επί της οδού Σινώπης, στη Νέα Ιωνία.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του καταστήματος, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε γειτονικές τζαμαρίες.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση. Ειδικότερα, ο εκρηκτικός μηχανισμός εκτιμάται ότι τοποθετήθηκε από άτομο που φορούσε κράνος και επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με συνεργό του.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι από την ισχύ της έκρηξης

Τον εκκωφαντικό θόρυβο και τη σφοδρότητα της έκρηξης περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ένταση του ωστικού κύματος ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Η καφετέρια βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο σημείο της Νέας Ιωνίας, όπου η κυκλοφορία πεζών είναι αυξημένη ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση υπάρχει στάση λεωφορείου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η έκρηξη εάν σημειωνόταν λίγες ώρες αργότερα.

«Μιλάμε παιδιά, δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Αν ήσασταν εδώ, θα το βλέπατε», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Μεγάλες καταστροφές στο κατάστημα

Από την ισχυρή έκρηξη το κατάστημα υπέστη σοβαρές ζημιές, τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό του, ενώ σημαντικές φθορές καταγράφηκαν και σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και να εντοπιστούν τα δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.