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Οι άνδρες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, όπως εμπρησμό, έκρηξη με συνέπεια τον θάνατο και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, καθώς και τους δράστες να μοιράζονται κλοπιμαία μία ώρα μετά το τραγικό συμβάν.

Κατά την άφιξή τους στα δικαστήρια, οι κατηγορούμενοι εξέφρασαν τη συγγνώμη τους για την τραγωδία, παρόλο που ένας από αυτούς αρνήθηκε την προσωπική του ευθύνη.

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Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη με έξι νεκρούς στην Πλάκα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για τη δολιοφθορά στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, η οποία φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη της 21ης Σεπτεμβρίου στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Κατά την είσοδό τους στα δικαστήρια, δύο από τους κατηγορουμένους απευθύνθηκαν με συγγνώμη για την τραγωδία, αν και ο ένας έσπευσε να αρνηθεί ότι ευθύνεται για την έκρηξη.

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«Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», είπε ένας από τους τρεις, ενώ ο δεύτερος περιορίστηκε σε μια συγγνώμη για τους έξι νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός, έφτασαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Πέρασαν πεζή την πύλη, μέσα στη βροχή, ενώ δεκάδες φωτογράφοι και τηλεοπτικές κάμερες κατέγραφαν την άφιξή τους.

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν με την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή τους. Οι τρεις άνδρες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό και έκρηξη με συνέπεια τον θάνατο ανθρώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Βίντεο ντοκουμέντο από την Πλάκα: Η σοκαριστική στιγμή της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας που αποτυπώνει τη στιγμή της φονικής έκρηξης στην Πλάκα. Σε δεύτερο βίντεο, οι δράστες εμφανίζονται να μοιράζονται τα κλοπιμαία μια ώρα μετά το τραγικό γεγονός.



Στο βίντεο, που έχει ληφθεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου της πολυκατοικίας της οδού Λυσικράτους, αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο έξι ανθρώπων.

Για λίγα δευτερόλεπτα η νύχτα γίνεται μέρα. Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ενεργοποιεί τους συναγερμούς γειτονικών κτηρίων. Μαυρο πέπλο καπνού σκεπάζει την περιοχή, θραύσματα αιωρούνται.



Σχεδόν μια ώρα μετά την έκρηξη, δεύτερη κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 55χρονο με το παρατσούκλι «Μπούμπου», τον 37χρονο γνωστό ως «Αργύρη» και τον 34χρονο συνεργό τους, να μοιράζονται τα κλοπιμαία. Βρίσκονται στον Νέο Κόσμο, περιοχή πολύ κοντά στο σημείο της τραγωδίας.