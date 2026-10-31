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Η παράνομη παρέμβαση στους αγωγούς προκάλεσε διαρροή αερίου, η οποία οδήγησε σε φονική έκρηξη περίπου πεντέμισι ώρες αργότερα.

Από το τραγικό περιστατικό έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές διώξεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η διαρροή θα είχε αποφευχθεί εάν οι δράστες είχαν κλείσει τις βαλβίδες του μηχανισμού αερίου.

Το οικονομικό όφελος από την κλοπή του χαλκού υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούσε το χρηματικό ποσό των είκοσι ευρώ.

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Συγκλονίζουν τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα που έφερε στο φως η έρευνα των Αρχών, αποκαλύπτοντας καρέ καρέ τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων λίγο πριν από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες φαίνεται να κινούνται ύποπτα και οργανωμένα, αναζητώντας τον στόχο τους στην περιοχή πριν προχωρήσουν στη διάρρηξη και τη δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου με σκοπό την κλοπή χαλκού.

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Το υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό του μηχανισμού αερίου, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αξία του χαλκού που αφαιρέθηκε δεν ξεπερνούσε τα 20 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει την τραγική δυσαναλογία ανάμεσα στο οικονομικό όφελος της κλοπής και τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν.

Στα πλάνα που εξασφάλισε η ΕΡΤ, διακρίνονται οι τρεις συλληφθέντες, φορώντας αθλητικά ρούχα τζόκεϊ και σακίδια πλάτης, να κινούνται πεζή στην Πλάκα, αναζητώντας το στόχο που θα χτυπήσουν.

Ο 34χρονος με διαρρηκτικά εργαλεία παραβιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Λυσικράτους, ενώ πίσω του ακολουθεί ο 55χρονος. Αφού έκοψαν σωληνώσεις σε ανενεργό δίκτυο από τον 1ο όροφο, επιχείρησαν να λυγίσουν χαλκοσωλήνα και στον δεύτερο, προκαλώντας όμως τη διαρροή.

Αναλύοντας καρέ καρέ το βίντεοληπτικό υλικό, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διαπίστωσαν ότι στα χέρια του ο 55χρονος κρατούσε τμήμα του επίμαχου χάλκινου σωλήνα.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη έρευνα. Έπρεπε να αποκλειστεί ο χώρος. Έπρεπε να συνδυαστούν όλα τα τεκμήρια και να φτάσουμε μέσα από τη σύνθεση των εικόνων, καρέ καρέ, στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

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Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, γνώριμους των αρχών με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Φωτογραφία από τον μηχανισμό αερίου

Στη φωτογραφία αποτυπώνονται οι χαλκοσωλήνες που υπέστησαν δολιοφθορά, καθώς οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν τμήματά τους με σκοπό να τα πουλήσουν. Η ενέργειά τους είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή αερίου, η οποία, περίπου 5,5 ώρες αργότερα, οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου.

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Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσαν τα αίτια της έκρηξης.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό του μηχανισμού αερίου, οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά.

Στη φωτογραφία διακρίνεται το σημείο από το οποίο αφαιρέθηκε ο χαλκοσωλήνας, καθώς και η παρέμβαση που προκάλεσε τη διαρροή αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι εάν είχαν κλείσει οι δύο κίτρινες βαλβίδες του μηχανισμού, η διαρροή αερίου θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Αντίθετα, το αέριο διέρρευσε στο κτίριο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., επικεντρώθηκε από την πρώτη στιγμή στο ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από παρέμβαση στην εγκατάσταση αερίου.

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Αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αρχές κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να εισήλθαν στο κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου και να αφαίρεσαν τμήματα των χάλκινων σωληνώσεων.

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Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, φέρονται να απομακρύνθηκαν από το σημείο έχοντας μαζί τους τα αφαιρεθέντα υλικά, χωρίς να αντιληφθούν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η παρέμβασή τους στην εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η θραύση των σωληνώσεων αποδίδεται σε μηχανική καταπόνηση, ενώ τα σχετικά τμήματα εξετάστηκαν εργαστηριακά από ειδικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι το χρονικό διάστημα των περίπου πεντέμισι ωρών που μεσολάβησε μέχρι την έκρηξη ήταν αρκετό για να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα αερίου στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

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