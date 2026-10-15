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Βίντεο κατέγραψε την στιγμή μίας ισχυρής έκρηξης από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) σε κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας, στην περιοχή της Παλλάδας, στην Τήνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη έθεσε σε κίνδυνο όσους βρίσκονταν κοντά στο κατάστημα. Ανάμεσά τους ήταν πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ένας αστυνομικός που περνούσε εκείνη την ώρα έξω από το κτίριο, αλλά και ένας περαστικός που βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο.

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Η σφοδρότητα του περιστατικού αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, καθώς η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που εκτόξευσε το κράνος ενός πυροσβέστη.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: Cyclades24