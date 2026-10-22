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Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς ο εκρηκτικός μηχανισμός ενεργοποιήθηκε τυχαία από τον αστυνομικό κατά την εξέταση του περιεχομένου της.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά το ενδεχόμενο η τσάντα να σχετίζεται με αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών από άτομο με ποινικό παρελθόν.

Οι ερευνητές αναζητούν τον δράστη μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας και αναλύουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα υπολείμματα του μηχανισμού για περισσότερα στοιχεία.

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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός στα χέρια του οποίου εξερράγη ο μηχανισμός αφού είχε σπεύσει στο σημείο έπειτα από ενημέρωση για την ύπαρξη τσάντας που φερόταν να περιέχει ναρκωτικές ουσίες. Επίσης, μία αστυνομικός και δύο πολίτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία Εισαγγελέα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερεύνησαν διαμέρισμα 5ου ορόφου, στις προσπάθειές τους να αντλήσουν στοιχεία για την έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost σε αυτό διαμένει ένας άνδρας, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και υπόθεση ναρκωτικών και πρόσφατα αποφυλακίστηκε. Τα στελέχη της ΔΑΟΕ θέλουν να διαπιστώσουν εάν ο συγκεκριμένος σχετίζεται με τη σακούλα και την έκρηξη, που προκλήθηκε λίγο μετά τις τρεις και μισή.

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Σε πρώτο χρόνο σήμανε συναγερμός στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς φοβήθηκαν ότι η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης ήταν τηλεφώνημα – παγίδα, προκειμένου να φθάσουν αστυνομικοί στο σημείο και να ενεργοποιηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Πολύ γρήγορα, όμως, διαπίστωσαν ότι ο καλών ήταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο οποίος μάλιστα είναι και μεταξύ των τραυματιών, και έτσι το σενάριο τής τρομοκρατικής ενέργειας απομακρύνθηκε.

«Καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν θα επέλεγε ένα τέτοιο σημείο για να παγιδεύσει αστυνομικούς, με τον κίνδυνο να έχει πολίτες θύματα» ανέφερε στη HuffPost υψηλόβαθμος αξιωματικός της Αστυνομίας με εμπειρία στο εγχώριο αντάρτικο πόλης.

Οι ερευνητές του “Οργανωμένου” σε αυτό το στάδιο τής έρευνας έχουν δύο σενάρια ως τα πιο πιθανά στο μυαλό τους.

Το πρώτο είναι να πρόκειται για μία πρόχειρη αποθήκευση των ναρκωτικών και του μηχανισμού, τα οποία όμως έγιναν αντιληπτά από τον διαχειριστή και ο “αποθηκάριος” δεν πρόλαβε να ανακτήσει το υλικό.

Το δεύτερο είναι να πρόκειται για αντιπαλότητα μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών με στόχο τον παραλήπτη του εμπορεύματος. Αυτό, όμως, φαίνεται να συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν συνδεδεμένος με τηλεχειριστήριο, το οποίο ήταν στην ίδια σακούλα και αυτό ήταν που πάτησε κατά λάθος ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εκείνος, η 23χρονη ειδική φρουρός από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ο διαχειριστής και ακόμα ένας ένοικος τής πολυκατοικίας.

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να φτιάξουν ένα χρονοδιάγραμμα, να διαπιστώσουν πότε μπορεί να άφησε ο “δράστης” τη σακούλα πίσω από τις σκάλες, προκειμένου να τον εντοπίσουν σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και να φθάσουν στην ταυτότητά του.

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Επίσης οι αρσχές αισιοδοξούν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων θα δώσουν ίσως κάποιες απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του εκρηκτικού μηχανισμού, τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησής του, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε στο κλιμακοστάσιο.

Στο μεταξύ, η ΕΡΤ παρουσιάζει αποκλειστικές φωτογραφίες από τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού. Μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν συγκαταλέγονται ένα μπουτόν το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και από μακριά, μία δισκέτα από ψηφιακή ζυγαριά ή κουζινομηχανή η οποία χωρούσε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, καθώς και ένα ελατήριο με μπαταρία.

Το περιεχόμενο της τσάντας αν και ήταν παγιδευμένο με μικρής ισχύος μηχανισμό, μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε όποιον την άνοιγε. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου οι πυροτεχνουργοί να αποκωδικοποιήσουν τη συνδεσμολογία του μηχανισμού και να εκμαιεύσουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους δράστες.

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