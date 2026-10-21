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Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να σχετίζεται με αποθήκευση παράνομου υλικού από άνδρα που έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός ενεργοποιήθηκε κατά λάθος από αστυνομικό, αποκλείοντας το σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας εναντίον των αρχών.

Οι ερευνητές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τοποθετήθηκε η σακούλα με τον μηχανισμό.

Τρεις από τους τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση, ενώ ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

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Παρουσία Εισαγγελέα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισέβαλαν στις οκτώ το βράδυ της Τετάρτης σε διαμέρισμα 5ου ορόφου, στις προσπάθειές τους να αντλήσουν στοιχεία για την έκρηξη στην πολυκατοικία της οδού Πλάτωνος στον Κολωνό με τους τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost σε αυτό το διαμέρισμα διαμένει ένας άνδρας, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και υπόθεση ναρκωτικών και πρόσφατα αποφυλακίστηκε. Τα στελέχη της ΔΑΟΕ θέλουν να διαπιστώσουν εάν ο συγκεκριμένος σχετίζεται με τη σακούλα και την έκρηξη, που προκλήθηκε λίγο μετά τις τρεις και μισή.

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Σε πρώτο χρόνο σήμανε συναγερμός στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς φοβήθηκαν ότι η κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης ήταν τηλεφώνημα – παγίδα, προκειμένου να φθάσουν αστυνομικοί στο σημείο και να ενεργοποιηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Πολύ γρήγορα, όμως, διαπίστωσαν ότι ο καλών ήταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο οποίος μάλιστα είναι και μεταξύ των τραυματιών, και έτσι το σενάριο τής τρομοκρατικής ενέργειας απομακρύνθηκε.

«Καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν θα επέλεγε ένα τέτοιο σημείο για να παγιδεύσει αστυνομικούς, με τον κίνδυνο να έχει πολίτες θύματα» ανέφερε στη HuffPost υψηλόβαθμος αξιωματικός της Αστυνομίας με εμπειρία στο εγχώριο αντάρτικο πόλης.

Οι ερευνητές του “Οργανωμένου” σε αυτό το στάδιο τής έρευνας έχουν δύο σενάρια ως τα πιο πιθανά στο μυαλό τους.

Το πρώτο να πρόκειται για μία πρόχειρη αποθήκευση των ναρκωτικών και του μηχανισμού, τα οποία όμως έγιναν αντιληπτά από τον διαχειριστή και ο “αποθηκάριος” δεν πρόλαβε να ανακτήσει το υλικό.

Το δεύτερο είναι να πρόκειται για αντιπαλότητα μεταξύ συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών με στόχο τον παραλήπτη του εμπορεύματος. Αυτό, όμως, φαίνεται να συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν συνδεδεμένος με τηλεχειριστήριο, το οποίο ήταν στην ίδια σακούλα και αυτό ήταν που πάτησε κατά λάθος ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εκείνος, η 23χρονη ειδική φρουρός από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ο διαχειριστής και ακόμα ένας ένοικος τής πολυκατοικίας.

Από τους τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση παραμένει ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος, ο οποίος έχει τραύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Παραμένουν, όμως, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να φτιάξουν ένα χρονοδιάγραμμα, να διαπιστώσουν πότε μπορεί να άφησε ο “δράστης” τη σακούλα πίσω από τις σκάλες, προκειμένου να τον εντοπίσουν σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και να φθάσουν στην ταυτότητά του.