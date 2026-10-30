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Μια απρόβλεπτη αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα της οικογένειας απέτρεψε τη διέλευση του σχολικού λεωφορείου από το σημείο την ώρα του τραγικού συμβάντος.

Η ίδια μετέφερε προσωπικά το παιδί της στο σχολείο επειδή ήταν καλεσμένη σε πρωινή εκπομπή του σταθμού.

Η συγκεκριμένη απόφαση απέτρεψε τη μοιραία διαδρομή του σχολικού λεωφορείου και προστάτευσε τόσο το παιδί της όσο και τους υπόλοιπους μαθητές.

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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου η Σία Κοσιώνη, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως η οικογένειά της θα μπορούσε να έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας τραγωδίας, καθώς το σχολικό λεωφορείο που μεταφέρει το παιδί της επρόκειτο να περάσει από το σημείο της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Η Σία Κοσιώνη συμμετείχε στο δελτίο προκειμένου να σχολιάσει τις εξελίξεις της επικαιρότητας, ωστόσο δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση όταν η συζήτηση έφτασε στο τραγικό συμβάν.

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Όπως αποκάλυψε, μια απρόβλεπτη αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα της οικογένειάς της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε τη διέλευση του σχολικού λεωφορείου από το σημείο της έκρηξης την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

«Θέλω να πω δυο πράγματα, επιστρατεύοντας όλη μου την ψυχραιμία για ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μια τραγωδία. Το λέω πρώτη φορά δημοσίως. Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό. Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή, που το συζητάμε. Ξαναλέω, όμως, επιστρατεύω όλη μου τη δημοσιογραφική ψυχραιμία για να προσεγγίσω αυτό το θέμα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρωινό είχε αποφασίσει να μεταφέρει η ίδια το παιδί της στο σχολείο, καθώς ήταν προγραμματισμένο να βρεθεί ως καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η αλλαγή αυτή είχε ως συνέπεια το σχολικό λεωφορείο να μην ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή του την κρίσιμη ώρα και, επομένως, να μη βρεθεί στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

«Η οικογένειά μου κινδύνευσε γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το συγκεκριμένο σημείο. Και έτυχε, εκείνη την ημέρα, να τον πάω εγώ στο σχολείο επειδή ήμουν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1», αποκάλυψε η Σία Κοσιώνη.

«Γι’ αυτό και το σχολικό δεν πέρασε τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο και άρα δεν ήταν και τα άλλα παιδιά, που είναι μέσα στο σχολικό…», κατέληξε η δημοσιογράφος.