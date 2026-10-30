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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου κατά την προσπάθειά τους να αφαιρέσουν βίαια χάλκινους σωλήνες από την παροχή του ακινήτου.

Η έκρηξη πυροδοτήθηκε από σπινθήρα που δημιουργήθηκε όταν ένοικος άνοιξε τον διακόπτη του φωτός, ενώ από την ανάλυση οπτικού υλικού προέκυψε ότι η διαρροή αφορούσε τόσο το ισόγειο όσο και τον όροφο.

Από την καταστροφή κινδύνευσαν άμεσα μαθητές σχολικού λεωφορείου, το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κτίριο τη στιγμή που σημειώθηκε η κατάρρευση.

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Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι που διέμεναν σε κτίριο στην Πλάκα, το οποίο ισοπεδώθηκε από την ισχυρή έκρηξη.

Όπως αποκαλύφθηκε χθες Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η αφαίρεση χάλκινων σωλήνων από το συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται να προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε λίγο αργότερα στη φονική έκρηξη. Για την υπόθεση κατηγορούνται τρία άτομα που συνελήφθησαν από τις Αρχές. Μάλιστα, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφονται οι τρεις κατηγορούμενοι να απομακρύνονται από το σημείο κρατώντας στα χέρια τους έναν χάλκινο σωλήνα.

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Κατά τη διάρκεια των 34 ημερών που μεσολάβησαν από την έκρηξη μέχρι τις συλλήψεις, η ανακριτική διαδικασία συνδυάστηκε με εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις των ευρημάτων, προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, το οπτικό υλικό από την ημέρα της τραγωδίας αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν. Την ώρα της έκρηξης, ένα μαύρο σχολικό βαν μετέφερε 12 μαθητές και βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κτίριο. Η ισχυρή έκρηξη εκτόξευσε κομμάτια από τα συντρίμμια πάνω στις πόρτες και τα παράθυρα του οχήματος, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανένα από τα παιδιά.

Σοκαρισμένος ήταν και ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που ακολουθούσε το σχολικό βαν και είχε μόλις περάσει μπροστά από το κτίριο. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, αισθάνεται ότι σώθηκε από θαύμα, καθώς όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Τα βίντεο που αποκάλυψαν κρίσιμες λεπτομέρειες για την έκρηξη

Όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News, μέσα από το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι ερευνητές εξέτασαν και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας στην οδό Λυσικράτους.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν το βίντεο της έκρηξης καρέ καρέ, εξετάζοντας ακόμη και χρονικά διαστήματα της τάξης των 0,05 δευτερολέπτων. Από αυτή την επεξεργασία προέκυψε ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο: η έκρηξη δεν εκδηλώθηκε αποκλειστικά στον πρώτο όροφο, όπου διέμεναν οι ηλικιωμένοι, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα και στο ισόγειο, με διαφορά μόλις κλασμάτων του δευτερολέπτου.

Το συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να απομακρύνει τους ερευνητές από το αρχικό ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από κάποια συσκευή που ενδεχομένως είχε παραμείνει αναμμένη στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, όπως ο θερμοσίφωνας ή η κουζίνα.

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«Αυτό τους προβληματίζει και τους βγάζει από το σενάριο που έλεγαν ότι μπορεί να είχαν ξεχάσει τον θερμοσίφωνα, να είχαν ξεχάσει την κουζίνα ανοιχτή οι ηλικιωμένοι που έμεναν και σκοτώθηκαν επίσης στον πρώτο όροφο. Λένε ότι υπάρχει διαρροή και στο ισόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός συντάκτης.

Καθοριστικά θεωρούνται και τα ευρήματα ειδικού που κλήθηκε να εξετάσει το σημείο της καταστροφής και ο οποίος είχε συμμετάσχει και στη διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών.

Όπως μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, στην είσοδο του κτιρίου που κατέρρευσε, έλειπε ένας σωλήνας. Σύμφωνα με τον ειδικό, ο συγκεκριμένος σωλήνας είχε αφαιρεθεί με βίαιο τρόπο.

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Τα κλάσματα του δευτερολέπτου που έσωσαν τους 12 μαθητές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση του βίντεο στο οποίο καταγράφονται το σχολικό βαν και το αυτοκίνητο που ακολουθούσε.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, στο υλικό φαίνεται αρχικά το σχολικό όχημα να περνά μπροστά από το κτίριο. Στα καρέ που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα 0,05 δευτερολέπτων, τα παράθυρα στην αριστερή πλευρά του κτιρίου εμφανίζονται σκοτεινά, με τα φώτα σβηστά. Λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου αργότερα, όμως, το φως ανάβει.

Η στιγμή που ενεργοποιείται ο διακόπτης συμπίπτει με τη διέλευση του σχολικού βαν ακριβώς κάτω από το κτίριο που επρόκειτο να ανατιναχθεί. Σύμφωνα με την ανάλυση, χρειάστηκε μόλις μισό δευτερόλεπτο για να εκδηλωθεί η έκρηξη. Αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα φαίνεται πως ήταν καθοριστικό για τη σωτηρία των 12 παιδιών που βρίσκονταν μέσα στο σχολικό.

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Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος περιέγραψε το περιστατικό, εξηγώντας ότι, σύμφωνα με τις αναφορές, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε σε διαφορετικό σημείο, φέρεται να άναψε το φως του μπάνιου.

«Πρόκειται για την ηλικιωμένη που, σύμφωνα με τις αναφορές, γιατί τη βρήκαν σε άλλο σημείο, ανοίγει τον διακόπτη με το φως στο μπάνιο. Αν η γυναίκα έκανε πιο νωχελικές κινήσεις, δεν πήγαινε γρήγορα ή οτιδήποτε άλλο, αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου για να ανοίξει το φως που έκανε, όρισε και τις μοίρες και των παιδιών έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 06:45 το πρωί, προκαλώντας την κατάρρευση του κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

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Πώς προκλήθηκε η φονική έκρηξη – Το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες εισήλθαν στο ακίνητο με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινα εξαρτήματα. Κατά την προσπάθειά τους να αποσπάσουν τον χαλκό, φέρονται να έκοψαν έναν από τους σωλήνες του δικτύου παροχής φυσικού αερίου, προκαλώντας διαρροή.

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Το αέριο άρχισε να διαχέεται στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου και να συσσωρεύεται στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Κάποια στιγμή, όταν ένας από τους ενοίκους άνοιξε έναν διακόπτη, δημιουργήθηκε σπινθήρας, ο οποίος προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη.

Η τραγωδία στην οδό Λυσικράτους κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους: δύο ηλικιωμένους που διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και δύο ζευγάρια Αμερικανών, τα οποία βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20 ευρώ», αναφέρουν οι συγγενείς από την Αμερική.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το ποινικό παρελθόν των τριών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, καθένας τους έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές τα τελευταία χρόνια για παρόμοια αδικήματα, αλλά και για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, διαρρήξεων και κλοπών.

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Παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις τους, και οι τρεις επέστρεφαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ελευθερία.