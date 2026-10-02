Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τέσσερις Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από καταστροφική έκρηξη σε διώροφο κτίριο στην Πλάκα όπου διέμεναν.

Τα θύματα ήταν δύο αδέλφια με τους συντρόφους τους, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές και για τον εορτασμό πρόσφατου γάμου.

Οι συγγενείς των θυμάτων ταξίδεψαν στην Αθήνα αναζητώντας απαντήσεις, λαμβάνοντας υποστήριξη από την αμερικανική πρεσβεία κατά τη διάρκεια της τραγικής αυτής διαδικασίας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου ως πιθανή αιτία της έκρηξης, ενώ οι σοροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια.

Η οικογένεια αναμένει πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μεταφορά των σορών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα στοιχεία των τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία ισοπέδωσε ένα διώροφο κτίριο, έγιναν γνωστά, την ώρα που οι οικογένειές τους προσπαθούν να διαχειριστούν την τραγωδία και να βρουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Ο 31χρονος Κλάιντ Χότζα ξεκίνησε το πρωινό της Παρασκευής χωρίς να γνωρίζει ότι η ημέρα θα εξελισσόταν σε εφιάλτη. Τα αδέλφια του, η 34χρονη Φλόριντα και ο 36χρονος Φλόριν, είχαν προγραμματίσει να επιστρέψουν από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη το ίδιο απόγευμα. Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, οι γονείς τους ενημερώθηκαν για την έκρηξη που είχε σημειωθεί στο διώροφο Airbnb στην Πλάκα, όπου διέμεναν.

Advertisement

Advertisement

NY newlyweds, brother, his pregnant wife ID'd as 4 Americans killed in Greece building collapse https://t.co/4VsrB2uBq0 pic.twitter.com/EYwE5j90uZ — New York Post (@nypost) October 1, 2026

Ο Φλόριν είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τη σύντροφό του, την 39χρονη Έρις Κάνι, με την οποία διατηρούσε μακροχρόνια σχέση. Η Φλόριντα, από την πλευρά της, είχε παντρευτεί τον 37χρονο Ίαν Κίρκπατρικ μόλις 25 ημέρες πριν από την τραγωδία και το ζευγάρι βρισκόταν στην Ελλάδα για να γιορτάσει τον γάμο του.

«Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρις », δήλωσε ο Κλάιντ στη Daily Mail.

Η οικογένεια των θυμάτων ταξίδεψε εσπευσμένα στην Αθήνα, καθώς αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι οι τέσσερις Αμερικανοί μπορεί να είχαν καταφέρει να επιβιώσουν από την έκρηξη.

«Παρέμενα αισιόδοξος ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς, από πολύ μεγαλύτερες καταστροφές κάτω από συντρίμμια… όμως υπήρχε πολύς φόβος και πολλή θλίψη», είπε ο Κλάιντ στη Daily Mail.

New York newlywed couple, bride's brother and his pregnant girlfriend ID'd as four killed in Greece building collapse https://t.co/E4vaubIIQt Advertisement October 1, 2026

Ο ίδιος περιέγραψε τον στενό δεσμό που είχε με τα αδέλφια του, σημειώνοντας ότι μεγάλωσαν μαζί και ότι με τον αδελφό του Φλόριν μιλούσαν καθημερινά.

«Ήταν απέραντη θλίψη. Ήμουν εξαιρετικά δεμένος με τα αδέλφια μου. Μεγαλώσαμε μαζί. Δούλευα καθημερινά με τον αδελφό μου. Μιλούσαμε κάθε μέρα… Υπήρχε ένας δεσμός πραγματικά απαράμιλλος».

Καθώς η οικογένεια πήγαινε στην Ελλάδα, η αρραβωνιαστικιά του Κλάιντ, Σίντι, τον ενημέρωσε ότι δύο Αμερικανοί είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκροί κάτω από τα συντρίμμια.

Advertisement

«Πήγα στο μπάνιο για δέκα λεπτά… Απλώς είπα: “Μετανιώνω, σε μισώ, Θεέ μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου το κάνεις αυτό”. Και έμεινα εκεί λέγοντας αυτό».

Στη συνέχεια, οι συγγενείς συναντήθηκαν με εκπροσώπους της αμερικανικής πρεσβείας, οι οποίοι τους ενημέρωσαν ότι ήταν πολύ πιθανό οι δικοί τους άνθρωποι να είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Τότε καταλάβαμε κάπως ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ταινία. Δεν είναι εφιάλτης ή κάτι τέτοιο… Είναι πραγματική ζωή».

Advertisement

A Huntington High School graduate, his wife, her brother, and their sister-in-law were among six people killed in an apparent gas explosion and building collapse Friday in Athens, Greece.



Official sources identified the U.S. victims as Huntington-raised Ian Alexander… pic.twitter.com/qOtkUCa3GG — Newsday (@Newsday) September 30, 2026

Ο Κλάιντ μίλησε για το μέγεθος της απώλειας, καθώς έχασε δύο αδέλφια και δύο μέλη της οικογένειας εξ αγχιστείας. Ο Φλόριν και η Έρις βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές, ενώ περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Έρις ήταν πέντε μηνών έγκυος.

«Ο Φλόριν και η Έρις ήταν μαζί για πολύ καιρό. Ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να κάνουν γάμο. Όμως η Έρις ήταν έγκυος, ήταν πέντε μηνών και περίμενε το πρώτο τους παιδί, μια κόρη», είπε ο Κλάιντ. «Η μελλοντική μου ανιψιά».

Advertisement

Η Φλόριντα και ο Ίαν είχαν παντρευτεί μόλις 25 ημέρες πριν από την έκρηξη και είχαν κάνει το «μίνι ταξίδι του μέλιτος» τους στο Μεξικό πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Advertisement

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, επικοινώνησε με την οικογένεια, με τον Κλάιντ να ευχαριστεί την πρεσβεία για τη στήριξή της, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη, πολύ βοηθητική, συμπονετική και ανθρώπινη».

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζονται, με το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο να εξετάζεται. «Έχουμε διαβάσει ότι υπήρχαν αναφορές για μυρωδιά αερίου εδώ και μήνες ή έναν χρόνο», ανέφερε ο Κλάιντ.

Οι σοροί και των τεσσάρων θυμάτων έχουν ανασυρθεί και η οικογένεια αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μεταφορά τους στις ΗΠΑ.

Advertisement

Παρά το πένθος, η οικογένεια δηλώνει ότι δεν αναζητά κάποιον για να κατηγορήσει, αλλά απαντήσεις για όσα συνέβησαν. «Θέλουμε απλώς λίγη ηρεμία και σαφήνεια σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη. Είναι πραγματικά καταστροφικό».