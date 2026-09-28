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Στις εγκαταστέσεις του φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων δίνουν ιδιάιτερη βαρύτητα οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιοι τεχνικοί που συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στην Πλάκα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στο διαμέρισαμ αυτό υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου με τους ειδικούς να εξετάζουν μεταξύ άλλων το boiler και την κουζίνα, ενώ για εργαστηριακή εξέταση έχουν απομακρυνθεί τμήματα του παλιού αγωγού και ο μετρητής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από εκεί προήλθε διαρροή ή άλλο πρόβλημα που θα μπορούσε να συνδέεται με την έκρηξη.

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Τα ίχνη καύσης που έχουν εντοπιστεί στο συγκεκριμένο σημείο θεωρούνται σημαντικά για την έρευνα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια.

Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα διπλανά κτήρια που επλήγησαν από το ωστικό κύμα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων. Συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού στις αρμόδιες αρχές.

Το DNA των συγγενών θα συγκριθεί με το γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τις σορούς, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι έρευνες τόσο στο σημείο της έκρηξης όσο και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας και στα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφική έκρηξη.