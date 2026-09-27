Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές ερευνούν το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου ως το σημείο εκκίνησης της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

Εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν τον αγωγό φυσικού αερίου και τα ευρήματα για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια μεταφέρονται σε ειδικό χώρο για λεπτομερή έλεγχο από πραγματογνώμονες υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας.

Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης των σορών μέσω γενετικού υλικού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στο κτίριο της Πλάκας που κατέρρευσε, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ήταν το μοναδικό διαμέρισμα του κτιρίου που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και τον καυστήρα.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αξιολογηθούν όλα τα ευρήματα, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

Εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ εξετάζουν λεπτομερώς τον χώρο, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων, από την έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς έως την κατάρρευση του κτιρίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στο σημείο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών της τραγωδίας.

Μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, όπου εξετάζονται από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ και τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί.

Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αποκαλύφθηκε ο αγωγός φυσικού αερίου

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, οι αρχές αποκάλυψαν τον αγωγό που συνδέει το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου με τον μετρητή του κτιρίου.

Advertisement

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αγωγός χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν το διαμέρισμα συνδέθηκε με το δίκτυο φυσικού αερίου. Ο μετρητής, καθώς και τμήμα της σωλήνωσης, έχουν κατασχεθεί και αναμένεται να μεταφερθούν σε εργαστήρια του Πολυτεχνείου για εργαστηριακό έλεγχο.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν η συγκεκριμένη σωλήνωση ήταν πιστοποιημένη και εάν πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές κατά την εγκατάστασή της.

Στο σημείο όπου βρισκόταν ο μετρητής έχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπιστεί ίχνη καύσης.

Advertisement

Λέκκας: «Φαίνεται ότι έγινε έκρηξη στον πάνω όροφο»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ανέφερε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως η έκρηξη σημειώθηκε στον πάνω όροφο του κτιρίου και συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

«Απ’ ό,τι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό», δήλωσε.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε και στις ζημιές στα γειτονικά κτίρια, επισημαίνοντας ότι στο δεξί κτίριο έχει αποσπαστεί τμήμα της τοιχοποιίας.

Advertisement

«Και τα εκατέρωθεν κτίρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτήριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς τη δεξιά πλευρά», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτιρίου.

Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων.

Advertisement

«Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον 2ο όροφο. Όμως αυτό θα μας το πουν οι πραγματογνώμονες», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Ο κ. Τσίγκας τόνισε επίσης ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια της έκρηξης.

«Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο», δήλωσε.

Στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα έχουν φτάσει οι οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό. Η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

Advertisement

Στην τραγωδία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε μόνιμα στον δεύτερο όροφο, τον 77χρονο Βρετανό Έντμοντ Χινγκς και την 78χρονη Αθηνά Παπαρέσκου, η οποία είχε γεννηθεί στην Αθήνα.

Νεκροί είναι επίσης τέσσερις τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο: η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, καθώς και ο αδελφός της Φλορίντα, Φλορίν Χότζα, με τη σύζυγό του Έρις Τσάνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Φλορίντα και ο Ίαν ήταν νιόπαντροι και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

Η Έρις Τσάνι φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, να ήταν έγκυος τριών έως τεσσάρων μηνών. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.