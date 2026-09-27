Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκινούν εντατικούς τεχνικούς ελέγχους στα κτίρια γύρω από το σημείο της φονικής έκρηξης για να διαπιστώσουν τη στατικότητά τους.

Οι αρχικές αυτοψίες επικεντρώνονται στις δύο γειτονικές οικοδομές που υπέστησαν σημαντικές ζημιές και δεν κρίνονται προς το παρόν ασφαλείς για κατοίκηση.

Οι πραγματογνώμονες ερευνούν τα αίτια της έκρηξης με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου από εγκατάσταση ταχυθερμοσίφωνα.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η πρόσβαση στην περιοχή παραμένει περιορισμένη για λόγους ασφαλείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο επίκεντρο των ερευνών περνά πλέον η ασφάλεια των κτιρίων που βρίσκονται κοντά στο σημείο της φονικής έκρηξης στην Πλάκα. Από αύριο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ενταθούν οι τεχνικοί έλεγχοι στις γειτονικές οικοδομές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ζημιές που επηρεάζουν τη στατικότητά τους.

Η έκρηξη στην οδό Λυσικράτους ήταν τόσο ισχυρή ώστε το κτίριο όπου σημειώθηκε καταστράφηκε ολοκληρωτικά, ενώ ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε έξι νεκρούς. Σοβαρές ζημιές υπέστη και η διπλανή οικοδομή, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλα κτίρια της περιοχής εξαιτίας του ισχυρότατου ωστικού κύματος.

Advertisement

Advertisement

Με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να έχει ολοκληρωθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών τόσο στο άμεσο περιβάλλον όσο και στις γειτονικές κατασκευές. Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ένας πρώτος έλεγχος έχει ήδη πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων. Οι αυτοψίες που θα ακολουθήσουν αναμένεται να είναι περισσότερο λεπτομερείς, ώστε να διαπιστωθεί εάν το ωστικό κύμα έχει προκαλέσει προβλήματα στη φέρουσα ικανότητα ή έχει επηρεάσει άλλα κρίσιμα στοιχεία των κτιρίων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις δύο οικοδομές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα, εκατέρωθεν του κατεστραμμένου κτιρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και προς το παρόν δεν κρίνονται ασφαλείς για κατοίκηση. Η οριστική απόφαση για τη χρήση τους θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων.

Τα δύο βασικά ερωτήματα

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τα ευρήματα από το σημείο της τραγωδίας, προκειμένου να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη. Τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν αφενός στο τι προκάλεσε ακριβώς την έκρηξη και αφετέρου στο κατά πόσο το συμβάν έχει επηρεάσει την ασφάλεια των γύρω κτιρίων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, η πρόσβαση στην περιοχή παραμένει περιορισμένη και τα συνεργεία επιχειρούν με αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι έλεγχοι της Δευτέρας αναμένεται να αποσαφηνίσουν ποια κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και ποια θα χρειαστούν επιπλέον εργασίες ή θα παραμείνουν προσωρινά εκτός χρήσης.

Advertisement

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΚ

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, αναφέρθηκε στις πληροφορίες σχετικά με πιθανή διαρροή φυσικού αερίου.

Όπως είπε, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά στον κλάδο, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου, συγκεκριμένα ένας ταχυθερμοσίφωνας τοποθετημένος στην κουζίνα. Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν συνιστούν επιβεβαίωση της αιτίας της έκρηξης, καθώς η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Η έκρηξη, απ’ ό,τι λέγεται, ήταν στον δεύτερο όροφο. Το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο. Η συσσώρευση του αερίου, αν τελικά αποδειχθεί ότι ήταν από αέριο, θα πρέπει να ήταν τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχει ξανασυναντήσει έκρηξη τέτοιου μεγέθους.

Advertisement