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Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου φαίνεται ότι είναι το επικρατέστερο όσον αφορά στη φονική έκρηξη στην Πλάκα, ενώ μια άλλη διάσταση δίνει στην τραγωδία το ότι μεταξύ των 6 νεκρών ήταν ένα ζευγάρι Αμερικανών που ήταν στον μήνα του μέλιτος, και μάλιστα με τη γυναίκα να είναι έγκυος στον τρίτο μήνα.

Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου φαίνεται πως υπήρχε αυτόνομος λέβητας, πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν είχαν υπάρξει καταγγελίες για οσμή στην περιοχή.

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Οι ενδείξεις που υπάρχουν από ως τώρα, σύμφωνα με το ERTNEWS, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ηταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο οροφο, υπήρχε παλιότερα αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει την διακοπή του όπως και έγινε.

Το φυσικό αέριο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για την θέρμανση και την κουζίνα. Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά την διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή. Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης στον χώρο ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μίγμα και από έναν σπινθηρισμό, όταν πήγε ενδεχομένως στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως, προκλήθηκε η έκρηξη. Η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.



«Υπάρχουν πραγματογνώμονες που συλλέγουν τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα έχει οριστεί να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας Enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ότι, πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή», ανέφερε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.



Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται προς τα πάνω και το υγραέριο προς τα κάτω. Η έκρηξη και το ωστικό κύμα δείχνουν πως έγιναν προς τα πάνω, κάτι που ενισχύει την εκδοχή για το φυσικό αέριο. Ως προς την πλήρη κατάρρευση του κτιρίου θεωρούν οι Αρχές ότι οφείλεται και στην παλαιότητα της οικοδομής.



«Εκτιμούν ότι έγινε από φυσικό αέριο. Το κτίριο δεν ήταν σύγχρονο, είχε μεγάλη τρωτότητα, δεν είχε φέροντα οργανισμό, είχε τούβλα τα οποία μόνα τους είναι πολύ ευαίσθητα σε μία τέτοια διαδικασία», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας, Πρόεδρος ΟΑΣΠ.

Τα σενάρια που από την συνεχιζόμενη έρευνα τείνουν να εξαιρεθούν είναι της φιάλης προπανίου αφού δεν υπάρχει ανάλογο εύρημα. Επίσης δεν προέκυψε διαρροή από άλλο σημείο ή γειτονικό κτίριο που να βρήκε διαφυγή στο τριώροφο της Λυσικράτους, κάτι που είχε γίνει το 2022 στην Λ. Συγγρού .