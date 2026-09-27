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«Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος» κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για τη γιατρό στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Όλα άρχισαν στις 7 Σεπτεμβρίου: Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.

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«Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στον Μαζωνάκη να την επισκεφτεί την επόμενη ημέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τις 13:00», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. «Πήγε και στα δύο. Πήγε και για υδροθεραπεία και για πλασμαφαίρεση. Γιατί επείσθη, όταν έκανε υδρεοθεραπεία, να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι», δήλωσε στο μεταξύ ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του υπνοθεραπευτή.

Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει ο υπνοθεραπευτής, ο Γιώργος Μαζωνάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.

«Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: ”Νάσο βοήθα με”. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε, γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτόν. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον», ανέφερε ο κ. Κομιανός.

Την επόμενη ημέρα, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για τη θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή: «Θα τον στριμώξω».

«Με τη λέξη ”στριμώξω” εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω, ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας, είχαμε δώσει τα χέρια και μού είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτοξινωθεί», ανέφερε ο υπνοθεραπευτής.

Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζωνάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.

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«Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κ. Μαζωνάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες», σημείωσε ο κ. Κομιανός.

Στις 14:45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.

«Της έστειλα, ”πώς πάμε;”. Δεν έλαβα απάντηση».

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Στις 16:52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της. «Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτισσα και έκλεισε».

Λίγο μετά τις 18:00, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς τη γιατρό, που σήμερα καλείται να εξηγήσει.

«Έστειλα, ”Το’μαθες;”. Έλαβα την απάντηση ”Ναι, μόλις”. Απάντησα, ”Δεν το πιστεύω…σε πήρα στον λαιμό μου”. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονης συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ‘η νομικής αιτιώδους σχέσης», σημείωσε ο υπνοθεραπευτής.

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