Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία μετατοπίζεται σήμερα προς τα ανατολικά, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που φτάνουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ, καθιστούν απαραίτητη την προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα, με την άνοδο της θερμοκρασίας να αναμένεται από τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα.

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Με καθαρά φθινοπωρινό πρόσωπο ξημέρωσε η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η κακοκαιρία που επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας το Σάββατο μετατοπίζεται σήμερα προς τα ανατολικά, με το κύριο βάρος να πέφτει στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Αιγαίο λόγω των πολύ ενισχυμένων βοριάδων. Η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση – Πού χρειάζεται προσοχή

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Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία – κυρίως στη Μαγνησία – και στις Σποράδες από τις πρώτες πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες. Υπάρχει επίσης πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές της Εύβοιας, του Πηλίου και της Μαγνησίας και στις Σποράδες, κυρίως σε δρόμους και σημεία με ιστορικό πλημμυρικών προβλημάτων. Στα ανατολικά και νότια αναμένονται κατά τόπους βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα σταδιακά θα υποχωρούν.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στα δυτικά και στα βόρεια ο καιρός είναι σαφώς καλύτερος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου ο καιρός παραμένει περισσότερο άστατος, ενώ νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες, στη βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κινηθεί περίπου στους 22-24 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τοπικά θα φτάσει τους 24-26 βαθμούς.

Αθήνα – Βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά

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Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τις πρωινές ώρες. Στο λεκανοπέδιο τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 17 έως 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί και στα ανατολικά του νομού θα είναι ισχυρότεροι.

Θεσσαλονίκη – Βελτιωμένος καιρός

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 13 έως 23-24 βαθμούς, με ασθενείς ανέμους.

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Άνεμοι και θάλασσες – Προσοχή στο Αιγαίο

Το σημαντικότερο στοιχείο, εκτός των καταιγίδων, είναι οι ισχυροί βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Η έντασή τους φτάνει τα 6-7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει πολύ κυματώδη έως κατά τόπους τρικυμιώδη θάλασσα και απαιτείται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έλεγχος των δρομολογίων πριν από την αναχώρηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι σαφώς ασθενέστεροι, γενικά έως 4 μποφόρ.

Το πενθήμερο – Σταδιακή επιστροφή σε πιο ήπιο καιρό

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Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου: Η κακοκαιρία υποχωρεί και ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Θα παραμείνουν κάποιες τοπικές νεφώσεις, αλλά τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι περισσότερα. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 17-26°C.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου: Γενικά ήπιος καιρός, με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: Χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά με περισσότερες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, γύρω στους 24-26 βαθμούς στα περισσότερα πεδινά ηπειρωτικά.

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Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Οι θερμοκρασίες χωρίς μεγάλη μεταβολή, περίπου στους 24-26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

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Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Η τάση δείχνει περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, χωρίς – με τα σημερινά δεδομένα – ένδειξη γενικευμένης ισχυρής κακοκαιρίας. Επειδή βρισκόμαστε στο όριο της προγνωστικής περιόδου, η εικόνα χρειάζεται επανεκτίμηση με τα νεότερα στοιχεία της ΕΜΥ.

Συμπέρασμα

Η Κυριακή είναι η τελευταία δύσκολη ημέρα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, με το πρωινό να απαιτεί αυξημένη προσοχή κυρίως σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες. Από το απόγευμα αρχίζει σταδιακή ύφεση και από τη Δευτέρα το σκηνικό γίνεται αισθητά ηπιότερο.

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