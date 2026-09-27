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Για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη στην περιοχή της Ομόνοιας 33χρονος ημεδαπός, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη και μια 32χρονη.

Αναλυτικότερα, ο 33χρονος συνελήφθη το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πλαστογραφία.

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Σστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου, ο οποίος κινούνταν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα κοκαΐνης, 2 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.785 ευρώ καθώς και πλήθος κλειδιών.

Σε περαιτέρω έλεγχο τόσο σε οχήματα όσο και σε οικίες του 33χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-485- γραμμ. κοκαΐνης,

-1.584- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-102- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-969- γραμμ. MDMA,

-3- φαρμακευτικά δισκία,

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-3- οχήματα(-2- μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητο) και

-2- έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται.

Επιπρόσθετα κατά την έρευνα σε οικία, εντός αυτής συνελήφθη και 32χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημειώνεται ότι μέρος της κατασχεμένης ποσότητας κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.