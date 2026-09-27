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Το να βλέπεις μια McLaren σε μια πίστα της Formula 1 να αγωνίζεται για την κορυφή είναι σίγουρα ένα θέαμα που συγκινεί κάθε φίλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού- το να τη βλέπεις όμως δίπλα σου σε κάποιον μεγάλο δρόμο της Αθήνας και του Πειραιά είναι μια εντελώς άλλη κατηγορία εμπειρίας!

Οδηγοί και περαστικοί σε Αθήνα και Πειραιά βλέπουν το Σαββατοκύριακο αυτό (26-27 Σεπτεμβρίου) το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο, στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα περιοδείας, εν όψει του «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Το McLaren MCL40 Showcar, βαμμένο στο χαρακτηριστικό πορτοκαλί της McLaren, προκαλεί ενθουσιασμό όπου και αν βρέθηκε, με τους οδηγούς να στρίβουν το κεφάλι για να δουν καλύτερα τον «άρχοντα» των motor sports που βρέθηκε δίπλα τους και τους πεζούς να σπεύδουν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο (και ούτε λόγος για τους φανατικούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που πραγματικά βρέθηκαν σε επίπεδο παραληρήματος!).

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Tο Σάββατο το McLaren MCL40 Showcar πέρασε από την Πλατεία Συντάγματος, το Καλλιμάρμαρο, το Γκάζι, το Περιστέρι, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την Πέτρινη Αποθήκη, την Πλατεία Νερού, τη Γλυφάδα, τη Βούλα και τον Λαιμό Βουλιαγμένης, με τη διαδρομή της Κυριακής να περιλαμβάνει την Πλατεία Καραϊσκάκη, την Ομόνοια, τον Λυκαβηττό, το Ψυχικό, το Μαρούσι και την Κηφισιά.

Υπενθυμίζουμε ότι το tour του McLaren MCL40 Showcar αποτελεί μια πρώτη γεύση του «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» , το επόμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση σε αγωνιστικούς προσομοιωτές, να φωτογραφηθούν με showcars και να κερδίσουν δώρα- με αποκορύφωμα το live showrun με το McLaren MCL60 και τη McLaren MP4/6 του Άιρτον Σένα να τρέχουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα.

Στο τιμόνι της McLaren MP4/6 του Σένα θα βρίσκεται ένας θρύλος της F1: Ο λόγος για τον «Ιπτάμενο Φινλανδό» και δις πρωταθλητή της F1, Μίκα Χάκινεν, που απέναντί του θα έχει στο κόκπιτ του MCL60 τον κορυφαίο Μεξικανό οδηγό Πάτο Ο’Γουόρντ, μόνιμο μέλος της ομάδας Arroc McLaren Indycar, που συμμετέχει στο ΝΤΤ Indycar Series. Επίσης, στο ΟΑΚΑ θα βρίσκεται και ο Αλεξάντερ Βουρτς, δύο φορές νικητής του Le Mans (24 Heures du Mans), πρώην οδηγός της F1 και ιστορικό μέλος της οικογένειας της McLaren.

Δείτε κορυφαίες στιγμές από τo tour του Σαββάτου