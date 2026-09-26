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Στους τέσσερις Αμερικανούς πολίτες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα στάθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και γνωστοποιώντας ότι η αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό τους με την παροχή προξενικής βοήθειας.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τοποθετήθηκε δημόσια μετά την τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, σημειώνοντας ότι πληροφορήθηκε με «βαθιά θλίψη» τον θάνατο των τεσσάρων Αμερικανών. Στο μήνυμά της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους συγγενείς και στους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στα θύματα, ενώ συμπεριέλαβε και όσους τραυματίστηκαν από το περιστατικό.

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I am deeply saddened to learn of the death of four American citizens in yesterday’s explosion in central Athens. My thoughts and prayers are with the families and the loved ones of those killed and injured in this horrific incident. Our hearts are with them during this difficult… pic.twitter.com/DffTSG1qEv — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 26, 2026

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και των τραυματιών αυτού του φρικτού συμβάντος», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και πρόσθεσε: «Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ είχε η επιχείρηση των ελληνικών σωστικών συνεργείων μετά την έκρηξη στην Πλάκα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε τη «βαθύτατη εκτίμησή» της προς τους Έλληνες διασώστες, υπογραμμίζοντας ότι εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Παράλληλα, η ίδια έκανε γνωστό ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει ενεργοποιηθεί για τις ανάγκες των οικογενειών των θυμάτων, παρέχοντάς τους προξενική βοήθεια και υποστήριξη.