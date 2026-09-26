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Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, δήλωσε ότι από τα συντρίμμια έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί έξι άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες που θέλουν να είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, ο κ. Βαθρακογιάννης διευκρίνισε πως δεν είχε προηγηθεί κάποια αναφορά ή καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου.

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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιείται με βάση το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για καταρρεύσεις κτιρίων, αντίστοιχες με εκείνες που μπορεί να προκληθούν μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως γεώφωνο και ειδικές κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ανάμεσα στα οχήματα βρίσκονται και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για την ενίσχυση του έργου των διασωστών όσο και για την απομάκρυνση των υλικών από το σημείο.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε λεπτομερή καταγραφή του χώρου, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη.