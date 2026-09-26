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Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στο σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας.

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ο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του κτηρίου, με τις δυνάμεις να απομακρύνουν οικοδομικά υλικά και μπάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συνέχιση των ερευνών.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων δήλωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε πραγματοποιηθεί μία πρώτη απομάκρυνση υλικών. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται τόσο μισθωμένα μηχανήματα έργου όσο και μηχανήματα του Δήμου.

Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα οχήματα και υποδομές της περιοχής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews