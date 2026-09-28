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Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν τα συντρίμμια και συλλέγουν στοιχεία για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της καταστροφικής έκρηξης.

Τα πρώτα ευρήματα υποδεικνύουν συγκέντρωση αερίου στο κτίριο, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά οικήματα που υπέστησαν ζημιές.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ανάφλεξη να προκλήθηκε από σπινθήρα, διερευνώντας παράλληλα την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την παλαιότητα του κτιρίου.

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Σήμερα, Δευτέρα, μεταβαίνουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγική έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κρίσιμη διαδικασία της αναγνώρισης και της ταυτοποίησης.

Οι οικογένειες των έξι θυμάτων, έπειτα από σχετική ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, έχουν αφιχθεί στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι στα θύματα περιλαμβάνονται τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο —μεταξύ των οποίων δύο αδέλφια αλβανικής καταγωγής και οι σύντροφοί τους— καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, αποτελούμενο από μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό, οι οποίοι κατοικούσαν στον δεύτερο όροφο.

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Την ίδια ώρα, αμείωτες συνεχίζονται οι έρευνες από το αρμόδιο κλιμάκιο εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι αρχές πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους και αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας. Για σήμερα Δευτέρα, είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτήρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα.

Με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου του Δήμου Αθηναίων, απομακρύνονται τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια και μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου εξετάζονται σχολαστικά από πραγματογνώμονες και στελέχη της ΔΑΕΕ, τα οποία συλλέγουν σωλήνες, μετρητές και κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη.

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Τραγωδία στην Πλάκα: Πού στρέφονται οι έρευνες

Το «μικροσκόπιο» των ερευνών στρέφεται πρωτίστως στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς οι ισχυρές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι η έκρηξη πυροδοτήθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα αποτελούσε τον μοναδικό χώρο του κτιρίου με ενεργή παροχή φυσικού αερίου —η οποία τροφοδοτούσε την κουζίνα, το τζάκι και καυστήρα— δεδομένου ότι ο πρώτος όροφος είχε αποσυνδέσει την αντίστοιχη παροχή από το 2021.

Οι ειδικοί αξιολογούν επίσης το ωστικό κύμα και τα χαρακτηριστικά της ζημίας που εντοπίζονται κυρίως στο ύψος του δευτέρου ορόφου, λαμβάνοντας υπόψη τη… συμπεριφορά του φυσικού αερίου σε σύγκριση με άλλα καύσιμα υλικά. Ωστόσο, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, κάθε υπόθεση απαιτεί πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση προτού εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

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Αναφερόμενος στη φύση της καταστροφής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, χαρακτήρισε υποδειγματική την επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, επισημαίνοντας την υψηλή τρωτότητα του κτιρίου-μνημείου, το οποίο στερούνταν σύγχρονου φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και βασιζόταν σε ευπαθή τοιχοποιία.

Το σενάριο έκρηξης από σπινθήρα

Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης, ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται να χρειάστηκε ένας σπινθηρισμός για την καταστροφή, ενδεχομένως όταν πήγε στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως. Το σενάριο αυτό θεωρείται ως πιθανό καθώς η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους.



«Και τα εκατέρωθεν κτήρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτήριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά», σημείωσε ο κ. Λέκκας.



Ανησυχία υπάρχει για το αν έχουν επηρεαστεί κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κτηρίων.

Από νωρίς χθες το πρωί το πρωί γίνονται εργασίες αποκαθαρισμού των οικοδομικών υλικών στο κτήριο που κατέρρευσε ενώ πραγματογνώμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην φονική έκρηξη.



Οι αυτοψίες θα ενταθούν σήμερα Δευτέρα με πολυμελή κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, από την πολεοδομία και το Υπουργείο Πολιτισμού.

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Συντεντριμμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Τα δύο ζευγάρια – δύο αδέλφια με τις συντρόφους τους – είχαν έρθει από τις ΗΠΑ για λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Είχαν μισθώσει ενα Αirbnb στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε μετά τη φονική έκρηξη. Τρεις από τους τέσσερις ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα.



«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», δήλωσε ένας συγγενής τους.



Ένα από τα ζευγάρια είχε έρθει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος και όπως ανέφερε συγγενικό τους πρόσωπο, η κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί..



Τραγική ειρωνεία, οι τέσσερις τουρίστες θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα για την Αμερική την ημέρα της έκρηξης.



Τη βαθύτατη θλίψη του για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα στην Αθήνα των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών, ενός Βρετανού και μιας Ελληνίδας, εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του, μεταφέροντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.



«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φρικτό περιστατικό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.



«Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου προς τους Έλληνες διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο του συμβάντος. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.

(dikastiko.gr, ΕΡΤ)

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