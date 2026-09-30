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Οι εργασίες στο σημείο της τραγωδίας έχουν διακοπεί, προκαλώντας δυσκολίες στις έρευνες εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης των μηχανημάτων στα συντρίμμια.

Οι οικογένειες των θυμάτων προχωρούν σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την απόδοση ευθυνών και τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων τις προσεχείς ημέρες, θα ακολουθήσει η διαδικασία μεταφοράς των σορών των θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου στην Πλάκα.

Τα θύματα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για δύο αδέλφια και τις συντρόφους τους, ενώ μία από τις γυναίκες ήταν έγκυος. Το ένα από τα δύο ζευγάρια είχε παντρευτεί πρόσφατα, ενώ μαζί τους βρίσκονταν ο αδελφός της νύφης και η σύντροφός του.

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Η ταυτοποίηση έγινε μέσω DNA, καθώς συγγενείς των θυμάτων έδωσαν δείγματα για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναλύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, οι εργασίες στο σημείο της τραγωδίας έχουν διακοπεί, γεγονός που προκαλεί επιπλέον δυσκολίες στις έρευνες, καθώς τα μηχανήματα δεν μπορούν πλέον να προσεγγίσουν όλα τα σημεία του κτιρίου.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν να αποδοθούν ευθύνες και να αποκαλυφθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παράλληλα, προχωρούν σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου και αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο.

Ο πατέρας ενός από τα θύματα μίλησε στο Star και έκανε λόγο για «εγκληματική αδιαφορία», ζητώντας να μην ξεχαστεί η υπόθεση. «Σας παρακαλώ μην αφήσετε την τραγωδία να ξεχαστεί. Ίσως αύριο μπορεί να είστε εσείς εδώ», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, συγγενείς των θυμάτων αναφέρθηκαν με συγκίνηση στο γεγονός ότι μία από τις γυναίκες ήταν πέντε μηνών έγκυος. «Είμαστε εδώ ελπίζοντας να βρούμε απαντήσεις και δικαιοσύνη», τονίζουν οι συγγενείς που ζητούν δικαίωση και απόδοση ευθυνών.

Ο θείος των τεσσάρων Αμερικανών, ο οποίος ήταν ο μοναδικός συγγενής που βρισκόταν στην Ελλάδα όταν συνέβη η τραγωδία, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε μέχρι να μπορέσει να ενημερώσει τους γονείς τους. Όπως ανέφερε, γνώριζε ήδη ότι οι συγγενείς του είχαν χάσει τη ζωή τους, ωστόσο δεν είχε το κουράγιο να το αποκαλύψει στους γονείς τους και προσπαθούσε να τους κρατήσει όρθιους, αφήνοντάς τους ακόμη και κάποιες ελπίδες.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς των σορών στις Ηνωμένες Πολιτείες.