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Οι Αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν διαρροή φυσικού αερίου κατά την προσπάθειά τους να αφαιρέσουν βίαια τον αγωγό.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε εργαστηριακές εξετάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για την πρόκληση της τραγωδίας.

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Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην καρδιά της Αθήνας και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, πίσω από την τραγωδία δεν βρισκόταν μια συνηθισμένη τεχνική βλάβη, αλλά μια απόπειρα κλοπής χαλκού.

Η φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, αποκτά πλέον μια εντελώς διαφορετική διάσταση, μετά τη σύλληψη τριών ανδρών, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών.

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Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες από το κτίριο, προκαλώντας διαρροή φυσικού αερίου που οδήγησε στην καταστροφική έκρηξη.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολυήμερη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις τους

Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία είναι το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Περίπου στις δύο τα ξημερώματα οι τρεις άνδρες καταγράφηκαν να απομακρύνονται από το κτίριο. Σε επόμενα καρέ εμφανίζονται να μεταφέρουν χαλκοσωλήνα με καρότσι.

Οι εικόνες αυτές αποτέλεσαν καθοριστικό κομμάτι της έρευνας, καθώς συνέδεσαν τις κινήσεις των υπόπτων με τις ζημιές που διαπιστώθηκαν στην εγκατάσταση φυσικού αερίου.

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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έδωσε κρίσιμες απαντήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστημονική πλευρά της εξιχνίασης. Οι ερευνητές ανέσυραν από τα συντρίμμια τον μετρητή και τμήματα των αγωγών φυσικού αερίου.

Ακολούθησε ανασύνθεση της εγκατάστασης, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές σημείο της διαρροής.

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Στις εργαστηριακές εξετάσεις συμμετείχαν επιστήμονες του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μαζί με ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό.

Παράλληλα, οι Αρχές αξιοποίησαν στοιχεία από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το νέο εύρημα: Τράβηξαν τον σωλήνα με δύναμη

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Η εργαστηριακή εξέταση έδειξε ότι η θραύση του σωλήνα προήλθε από μηχανική καταπόνηση, συγκεκριμένα από εφελκυσμό.

Με απλά λόγια, ο σωλήνας φαίνεται ότι τραβήχτηκε με δύναμη μέχρι να αποκοπεί.

Αυτή η τεχνική διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει το σενάριο της βίαιης αφαίρεσης και όχι μιας τυχαίας αστοχίας του δικτύου.

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Οι περίπου πεντέμισι ώρες που μεσολάβησαν μέχρι την έκρηξη εκτιμάται ότι ήταν αρκετές για να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου.

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Περισσότερες από 15 συλλήψεις στο παρελθόν

Ακόμη μία σημαντική αποκάλυψη αφορά το παρελθόν των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος είχε συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ οι άλλοι δύο περισσότερες από 15 φορές ο καθένας, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπές, ληστείες και υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.

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Οι ίδιοι φέρονται να είχαν κινηθεί για κλοπές χαλκού και σε άλλα σημεία της Αθήνας, από την Ομόνοια μέχρι τον Νέο Κόσμο, την ίδια ημέρα.

Πρόκειται για πληροφορίες που δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τη δράση επανειλημμένα συλληφθέντων και την αντιμετώπιση της οργανωμένης κλοπής μετάλλων.

Τα δευτερόλεπτα που έσωσαν 12 μαθητές

Μία ακόμη συγκλονιστική πτυχή της τραγωδίας αφορά ένα σχολικό βαν που μετέφερε 12 μαθητές.

Το όχημα πέρασε μπροστά από το κτίριο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Οι εικόνες δείχνουν πόσο κοντά βρέθηκαν τα παιδιά σε έναν κίνδυνο που θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Σήμερα στον εισαγγελέα – Οι βαριές κατηγορίες

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσιογραφικές πληροφορίες, εξετάζεται η άσκηση ιδιαίτερα σοβαρών διώξεων, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θανατηφόρα έκρηξη με δόλο και εμπρησμό.

Η ακριβής νομική αποτύπωση των κατηγοριών θα προκύψει από τις εισαγγελικές αποφάσεις. Οι τρεις άνδρες διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.

Έξι ζωές απέναντι στην αξία λίγων μέτρων χαλκού

Η τραγωδία της Πλάκας ανοίγει ένα ευρύτερο ζήτημα: την παράνομη αγορά μετάλλων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αφαιρούνται υλικά από εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας.

Ποιος αγοράζει τον κλεμμένο χαλκό; Πώς ελέγχεται η προέλευσή του; Πόσο αποτελεσματική είναι η εποπτεία των χώρων συγκέντρωσης και εμπορίας παλαιών μετάλλων;

Και, κυρίως, τι πρέπει να αλλάξει ώστε μια απόπειρα κλοπής να μην μπορεί να μετατραπεί σε μαζική τραγωδία;

Στην Πλάκα, έξι άνθρωποι πλήρωσαν με τη ζωή τους μια καταστροφή που, σύμφωνα με την έρευνα, ξεκίνησε από την αφαίρεση χαλκοσωλήνων.

Αυτό είναι το τραγικό μέγεθος της υπόθεσης.