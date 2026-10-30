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Η εξιχνίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μέσω της αξιοποίησης υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες για το περιστατικό είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν, γεγονός που αναδεικνύει το ζήτημα της εγκληματικότητας.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης προτείνει τη δημιουργία Μητροπολιτικής Αστυνομίας και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στις γειτονιές για την καλύτερη προστασία των πολιτών.

Η βελτίωση της ασφάλειας απαιτεί σωστή οργάνωση, εξειδίκευση του προσωπικού και έμφαση στην πρόληψη αντί για τις συνεχείς μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων.

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«Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για έναν χαλκοσωλήνα». Με αυτή τη συγκλονιστική διαπίστωση ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επί σειρά ετών συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των αστυνομικών, περιγράφει στη συνέντευξή του στον Τέρενς Κουίκ για τη HuffPost την τραγωδία της Πλάκας, ανοίγοντας παράλληλα μια ευρύτερη συζήτηση για την εγκληματικότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Έξι νεκροί για έναν χαλκοσωλήνα

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Ο Καλλιακμάνης εξηγεί ότι καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση διαδραμάτισε το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο αξιοποίησε υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Τρεις άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από το κτίριο, προκαλώντας διαρροή φυσικού αερίου. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η καταστροφική έκρηξη.

«Μπράβο στα παιδιά της Πυροσβεστικής», τονίζει, επισημαίνοντας τη σημασία της έρευνας.

Το ερώτημα για τους σεσημασμένους

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στο ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, δύο από αυτούς είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές, με τον έναν να έχει συλληφθεί περίπου 20 φορές και τον άλλον 15.

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Το ερώτημα που τίθεται στη συνέντευξη είναι πώς άνθρωποι με τόσες προηγούμενες συλλήψεις εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, με την επισήμανση ότι οι συλλήψεις δεν ταυτίζονται με καταδίκες.

«Μας λείπει ο αστυνομικός της γειτονιάς»

Η συζήτηση μεταφέρεται στην καθημερινή ανασφάλεια των πολιτών.

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Ο Καλλιακμάνης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρότερη αστυνομική παρουσία στις γειτονιές, αλλά και στην επαρχία, όπου η κατάργηση μικρών αστυνομικών σταθμών έχει απομακρύνει την αστυνομία από τον πολίτη.

Αναφέρεται επίσης στις ομάδες μοτοσικλετιστών, ζητώντας καλύτερη αξιοποίηση και ουσιαστική οικονομική αναγνώριση της επικινδυνότητας της αποστολής τους.

Μητροπολιτική Αστυνομία και εξειδίκευση

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Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις του αφορά τη δημιουργία Μητροπολιτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητα την προστασία των δημοτών και της γειτονιάς.

Παράλληλα, ζητά εξειδίκευση των αστυνομικών, αντί για συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ άσχετων υπηρεσιών.

«Δεν μπορείς να παίρνεις από την αστυνομία ανθρώπους που προστατεύουν τον πολίτη», επισημαίνει, προτείνοντας ξεχωριστό σώμα για τη φύλαξη πολιτικών προσώπων και επισήμων.

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Το μήνυμα της συνέντευξης είναι σαφές: η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται μόνο με συλλήψεις, αλλά με σταθερή παρουσία, πρόληψη, σωστή οργάνωση και αστυνομικούς κοντά στον πολίτη.

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