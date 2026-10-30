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Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου επιχειρώντας να αφαιρέσουν χαλκό, γεγονός που οδήγησε στη μοιραία διαρροή και την έκρηξη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξιχνίασε την υπόθεση μετά από εντατική έρευνα τριάντα τεσσάρων ημερών, αξιοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό και επιστημονικά ευρήματα ειδικών πραγματογνωμόνων.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκρηξη και εμπρησμό από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν επίσημα ενώπιον των δικαστικών αρχών την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου.

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Την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές Αρχές.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες είναι:

Εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα – Πώς έφτασε η στα ίχνη των τριών κατηγορουμένων

Τρία άτομα, δύο Έλληνες ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθησαν για την πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά την επίσημη ενημέρωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε εκτέλεση ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, προκαλώντας τη διαρροή αερίου που συνδέεται με την έκρηξη.

Η έρευνα διήρκεσε 34 ημέρες

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας.

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Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εργάστηκαν νυχθημερόν, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία των στελεχών της Πυροσβεστικής με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως επισημάνθηκε, η συνδρομή τους υπήρξε σημαντική για την ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Ανασύσταση του χώρου της έκρηξης και ανάλυση στοιχείων

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες. Παράλληλα, έγινε ενδελεχής ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, αξιοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και εξετάστηκαν τα πειστήρια που συλλέχθηκαν από το σημείο.

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Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την ενημέρωση, δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεργάστηκε με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό, καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των ανακριτικών και επιστημονικών ευρημάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων και στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κλείνοντας την ενημέρωση, ο Βασίλης Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι σταθερή προτεραιότητα της Πυροσβεστικής παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

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Όπως έγινε γνωστό, για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

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