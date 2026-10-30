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Μια απρόσμενη τροπή πήρε η φωτογράφιση μιας νύφης στην Κωνσταντινούπολη, όταν οι ισχυροί άνεμοι άρχισαν να παρασύρουν τα δεκάδες μπαλόνια που κρατούσε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την ισορροπία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία του Βοσπόρου, όπου η νεαρή γυναίκα είχε επιλέξει να φωτογραφηθεί κρατώντας μια μεγάλη σύνθεση από μπαλόνια. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές, καθώς ο άνεμος δυνάμωνε συνεχώς, δυσκολεύοντάς την να συγκρατήσει τα μπαλόνια.

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Παρά την ένταση των ανέμων, η νύφη προσπάθησε να μη χαλάσει τη φωτογράφιση και συνέχισε να κρατιέται από τα μπαλόνια. Η δύναμη του αέρα, όμως, ήταν τέτοια που άρχισε να την παρασύρει, ενώ βρισκόταν κοντά σε ένα κιγκλίδωμα στον παραλιακό πεζόδρομο.

Ο φωτογράφος, ο οποίος είχε απομακρυνθεί για να πετύχει την κατάλληλη λήψη, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έτρεξε αμέσως να τη βοηθήσει, προκειμένου να αποτρέψει κάποιο ατύχημα. Το απρόσμενο σκηνικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους περαστικούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι την προσπάθεια της νύφης να συγκρατήσει τα μπαλόνια.

Bride nearly flies away after giant balloons catch wind during wedding photo shoot https://t.co/xDcFyzTaev pic.twitter.com/BWg4sqYOvf — New York Post (@nypost) October 29, 2026