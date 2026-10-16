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Η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπέρασε τον ιστορικό μέσο όρο των βροχοπτώσεων δύο μηνών μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες και υποδομές, ενώ χιλιάδες άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις καθαρισμού και παροχής βοήθειας στους πληγέντες.

Οι αρμόδιοι υπουργοί χαρακτήρισαν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επιτακτική ανάγκη για την αποφυγή μελλοντικών καταστροφών.

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ξεπέρασαν σε ένταση όσα είχαν καταγραφεί τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες. Η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας δέχθηκε μέσα σε μόλις 48 ώρες βροχή που υπερέβη τον ιστορικό μέσο όρο των μηνιαίων βροχοπτώσεων του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου μαζί, σύμφωνα με το Anadolu.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες μας, αλλά βιώνουμε επίσης τη μεγαλύτερη καταστροφή από πλημμύρες από το 1942», δήλωσε ο Μουσταφά Τσιφτσί κατά την επίσκεψή του σε μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την ισχυρή βροχόπτωση το βράδυ της Τετάρτης.

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Severe flooding swept through Istanbul, Turkey, as the city experienced its heaviest rainfall in more than 80 years. Local officials said it was the most rain recorded since records began in 1942. At least two people have died. pic.twitter.com/NavOsKUcJj — AccuWeather (@accuweather) October 15, 2026

🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour



Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. pic.twitter.com/UQBmlwzuLZ October 14, 2026

Εκτεταμένες ζημιές και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Το σώμα ενός 66χρονου άνδρα εντοπίστηκε την Παρασκευή κάτω από μια γέφυρα στην περιοχή Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης. Είχαν προηγηθεί αναφορές για άλλους τρεις θανάτους, μεταξύ των οποίων και ενός εφήβου που υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη την πόλη, με κατοικίες και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, ενώ δρόμοι και πάρκα καλύφθηκαν από νερά. Παράλληλα, ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν οχήματα, πολλά από τα οποία κατέληξαν στους πρόποδες λόφων.

DRAMATIC RESCUE: Video shows woman being pulled to safety after being swept away by powerful floodwaters in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/7dpkpYGbOg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2026

Πριν από τον εντοπισμό της σορού την Παρασκευή, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Τσιφτσί, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους, στη συνοικία Αϊαζάγκα της περιοχής Σαριγέρ, ότι τέσσερις άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν καταγραφεί 9.850 αναφορές για ζημιές και άλλα προβλήματα που συνδέονται με τις πλημμύρες. Την ίδια ώρα, περίπου 46.000 άτομα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των συντριμμιών και παροχής βοήθειας στους πληγέντες κατοίκους της Κωνσταντινούπολης.

«Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα»

Στην πληγείσα συνοικία μετέβη και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μουράτ Κουρούμ, συνοδεύοντας τον Τσιφτσί. Αναφερόμενος στις ανησυχίες ότι η αστική ανάπτυξη κοντά σε υδάτινες οδούς ενδέχεται να επιδείνωσε τις επιπτώσεις των πλημμυρών, τόνισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι «απαραίτητη».

Ο Κουρούμ, ο οποίος πρόκειται να προεδρεύσει τον επόμενο μήνα στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP31, που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας, συνέδεσε επίσης τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

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«Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.